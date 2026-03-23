“Cea mai mare surpriză de când mă uit la convocări”. Mihai Stoica, uluit de decizia lui Mircea Lucescu

Mihai Stoica s-a declarat surprins de decizia lui Mircea Lucescu, înainte de Turcia – România, semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB nu se aştepta ca portarul de la FC Argeş, Cătălin Căbuz, să fie convocat de selecţioner.

Ca urmare a accidentării suferite de Mihai Popa, portarul de la CFR Cluj, Mircea Lucescu a decis să efectueze o schimbare în lotul pentru baraj şi să-l cheme sub tricolor, în premieră, pe Cătălin Căbuz.

Mihai Stoica, uluit de decizia lui Mircea Lucescu de a-l convoca pe Cătălin Căbuz

Convocarea lui Cătălin Căbuz a reprezentat pentru Mihai Stoica “cea mai mare surpriză” de când acesta urmăreşte naţionala. MM este de părere că selecţionerul şi-a dorit să cheme sub tricolor şi un jucător de la FC Argeş, pentru parcursul remarcabil avut de piteşteni în acest sezon.

“Pentru mine convocarea lui Căbuz a fost cea mai mare surpriză de când mă uit la convocări. Nu neapărat pentru ce a făcut Căbuz la meciul cu U Cluj, ci în general.

Probabil s-a gândit „hai să iau pe cineva şi de la FC Argeş, că au bătut-o pe Universitatea Craiova”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.