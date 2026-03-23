“Cea mai mare surpriză de când mă uit la convocări”. Mihai Stoica, uluit de decizia lui Mircea Lucescu

Mihai Stoica s-a declarat surprins de decizia lui Mircea Lucescu, înainte de Turcia – România, semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB nu se aştepta ca portarul de la FC Argeş, Cătălin Căbuz, să fie convocat de selecţioner.
Ca urmare a accidentării suferite de Mihai Popa, portarul de la CFR Cluj, Mircea Lucescu a decis să efectueze o schimbare în lotul pentru baraj şi să-l cheme sub tricolor, în premieră, pe Cătălin Căbuz.
Mihai Stoica, uluit de decizia lui Mircea Lucescu de a-l convoca pe Cătălin Căbuz
Convocarea lui Cătălin Căbuz a reprezentat pentru Mihai Stoica “cea mai mare surpriză” de când acesta urmăreşte naţionala. MM este de părere că selecţionerul şi-a dorit să cheme sub tricolor şi un jucător de la FC Argeş, pentru parcursul remarcabil avut de piteşteni în acest sezon.
“Pentru mine convocarea lui Căbuz a fost cea mai mare surpriză de când mă uit la convocări. Nu neapărat pentru ce a făcut Căbuz la meciul cu U Cluj, ci în general.
Probabil s-a gândit „hai să iau pe cineva şi de la FC Argeş, că au bătut-o pe Universitatea Craiova”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Ionuţ Radu s-a accidentat şi el în ultimul meci disputat la Celta Vigo, urmând să nu fie apt pentru barajul de la Istanbul, de joi, de la ora 19:00. În locul său a fost convocat Laurenţiu Popescu, cele mari şanse să fie titular avându-le Marian Aioani, de la Rapid.
Lotul României pentru meciul cu Turcia
PORTARI
Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeş, 0/0), Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0)
FUNDAŞI
Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIŞ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
MIJLOCAŞI
Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
ATACANŢI
Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
