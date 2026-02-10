Cine e medicul la care Mircea Lucescu merge în străinătate? E român și e "un specialist de renume mondial" - Antena Sport

Închide meniul
Cine e medicul la care Mircea Lucescu merge în străinătate? E român și e “un specialist de renume mondial”

Andrei Nicolae Publicat: 10 februarie 2026, 15:02

Mircea Lucescu, pe banca naţionalei, la un meci / Sport Pictures

Mircea Lucescu a fost luni externat de la Spitalul Universitar din București pentru a treia oară, iar acum se pregătește să se deplaseze în Belgia pentru un nou control. Selecționerul de 80 de ani va fi pe mâna unui medic român stabilit în țara din vestul Europei, care va fi responsabil să îi ofere lui “Il Luce” o a doua opinie după cele pe care le-a auzit în țară.

Mircea Lucescu s-a confruntat cu probleme medicale în ultima perioadă, iar în prezent urmează să meargă în străinătate pentru a auzi o nouă părere pe lângă cele ale doctorilor din țară. După ce a confirmat zilele trecute că starea sa este una stabilă, selecționerul a luat decizia să meargă în Belgia, iar recent au apărut informații legate de persoana responsabilă cu controlul antrenorului de 80 de ani.

Mircea Lucescu va fi consultat de un medic cu origini române

Dr. Ștefan Constantinescu, pe numele său, este un medic român care potrivit celor de la gsp.ro, este “un specialist de renume mondial“. Are și cetățenie belgiană, iar studiile sale au fost efectuate în prima parte în țară, după care a făcut două specializări în Statele Unite ale Americii. În prezent, consultă la un sptital din Bruxelles și predă și la o universitate din țara vestică.

E vorba despre prof. dr. Ștefan Constantinescu, 61 de ani, care a terminat Facultatea de Medicină la București, «Carol Davila», în 1988. A plecat între timp la specializări, are una la Memphis, în Tennessee, una la Cambridge, în Massachusetts.

Este unul dintre primii specialiști în oncologie moleculară din lume. Este profesor la Universitatea Catolică din Leuven, la 20 de kilometri de Bruxelles, universitate fondată la 1425. Consultă și la Spitalul Saint-Luc din Bruxelles.

Mircea Lucescu ar fi vrut să se ducă mai repede, pentru că are treabă, vine barajul cu Turcia, dar nu erau locuri disponibile atât de rapid. Profesorul Constantinescu l-a programat abia săptămâna viitoare.

Merge selecționerul pentru a afla o altă opinie, pentru a se lămuri ce afecțiune are și cât de serioasă este. La București, părerile sunt oarecum împărțite și să sperăm că prof. dr. Ștefan Constantinescu va ajunge la o concluzie mulțumitoare din punctul de vedere al pacientului“, au fost detaliile oferite de sursa menționată anterior.

