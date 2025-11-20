Cine este Turcia, adversara României din seminfinalele barajului pentru CM 2026. Întâlnim un lot cotat la 432 milioane euro - Antena Sport

Închide meniul
Cine este Turcia, adversara României din seminfinalele barajului pentru CM 2026. Întâlnim un lot cotat la 432 milioane euro

Radu Constantin Publicat: 20 noiembrie 2025, 15:10

Profimedia

Turcia a ieşit în cale României pentru meciul de baraj. Un adversar redutabil pentru “tricolori”, naţionala va avea de întâlnit un lot care, potrivit transfermarkt, se ridică la 432 de milioane de euro. Echipa naţională a Turciei cuprinde vedete cotate la sume enorme de transfer şi care joacă la echipe de top din întreaga Europă. Şi valoarea jucătorilor din campionatul intern este clar superioasă a celor din Liag 1.

Potrivit Transfermarkt, ei sunt cei mai bine cotaţi fotbalişti ai naţionalei Turciei: Kenan Yıldız (50 milioane euro), Arda Guler (45 milioane euro), Hakan Calhanoglu (30 milioane euro), Orkun Kökçü (30 milioane euro), Ferdi Kadıoğlu (25 milioane euro) sau Kerem Aktürkoğlu (24 milioane euro). Iar valoarea întregului lot se ridică la 432 de milioane de euro.

România a întâlnit Turcia de 27 de ori

Turcia și România s-au întâlnit de 27 de ori. Dintre acestea, 17 au fost partide amicale, 2 în Cupa Balcanică, celelalte contând o dată pentru preliminariile unui Campionat European (196), restul contând pentru preliminariile a trei Campionate Mondiale – 1966, 1986 și 2014. În ultima partidă când am întâlnit Turcia, pe 9 noiembrie 2017, „tricolorii” s-au impus într-un amical disputat la Cluj, scor 2-0. Gicu Grozav a fost atunci marcatorul românilor. În meciuri oficiale, reprezentativa noastră a întlnit ultima dată Turcia în 2014, în preliminarii pentru Mondial. Atuci “tricolorii” s-au impus cu 1-0, în deplasare, în primul meci, dar au pierdut apoi, acasă, cu 2-0.

Cine sunt vedetele Turciei

Turcia are poate cea mai bună generaţie din fotbal, iar vedetele echipei sunt Kenan Yildiz, om de bază la Juventus, și Arda Guler, unul dintre numele importante de la Real Madrid. Lista poate continua şi cu Ferdi Kadioglu, jucător cu evoluţii bune în Premier League.

De câte ori au participat la Mondial

Turcii au doar două participări la Cupa Mondială, în 1954 și 2002. La ultima ediție au terminat pe locul pe locul 3, fiind una dintre surprizele turneului. Atunci, pierdeau în semifinale cu Brazilia, 0-1, și câștigau finala mică împotriva Coreei de Sud, 3-2.

Cine e Vincenzo Montella, antrenorul naționalei Turciei

Din septembrie 2023, naționala Turciei este pregătită de fostul atacant italian Vincenzo Montella. Cu el pe banca tehnică a echipei, ei au reuşit să ajungă până în sferturi la Euro 2024, acolo unde au pierdut în fața Olandei, scor 1-2.

Când este programat meciul cu Turcia

Pentru a merge mai departe, România trebuie să treacă în semifinalele barajului pentru Campionatul Mondial de Turcia! Apoi, „tricolorii” ar întâlni în finală învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo. Meciurile din semifinală vor avea loc pe 26 martie, în timp ce finala se va disputa pe 31 martie și va fi găzduită de câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

