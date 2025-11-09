Cleopatra l-a întâlnit pe Ghiţă la portiţă: Artista Cleopatra Stratan, filmare alături de fundaşul României - Antena Sport

Artista Cleopatra Stratan, cunoscută în special pentru melodia Ghiţă, cântată pe când avea doar 3 ani, s-a întâlnit cu fundaşul echipei naţionale Virgil Ghiţă, duminică, în cantonamentul de la Mogoşoaia.
”Mi-a părut superbine să te cunosc şi felicitări pentru gol. Ah, e la portiţă”, i-a spus Cleopatra lui Ghiţă.
Virgil i-a oferit în dar un tricou de joc de la meciul cu Austria.
Cleopatra Stratan a venit însoţită de soţul ei, artistul Edward Sanda.
- “Tricolorii”, reunire în pas cu moda! Cum şi-a făcut Ianis Hagi apariţia la Mogoşoaia
- Deian Sorescu, impresionat de reuşita lui Ianis Hagi: “Un gol senzaţional”
- Săpunaru a auzit discursul lui Alex Dobre: “Dacă nu îţi doreşti să joci la naţională, nu îţi place fotbalul”
- Lotul României U21 pentru meciurile cu Finlanda şi Spania. Pe cine a convocat Costin Curelea
- “Un semn mare de întrebare”. Mircea Lucescu, taxat pentru alegerea făcută. Jucătorul cerut la lotul naţional