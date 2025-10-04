Costin Curelea a anunţat lotul naţionalei U21 pentru meciurile cu Serbia şi Cipru - Antena Sport

Reprezentativa U21 a României continuă în luna octombrie parcursul din preliminariile EURO 2027 cu un meci împotriva Ciprului. Până la acel duel, tricolorii vor întâlni într-o partidă amicală naţionala Serbiei.
Programul tricolorilor:
Vineri, 10 octombrie, ora 19:00: România U21 – Serbia U21 (Stadion „Francisc Neuman”, Arad)
Marţi, 14 octombrie, ora 19:00: România U21 – Cipru U21 (Stadion „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj-Napoca)
Naţionala U21 se află în Grupa A a preliminariilor pentru EURO 2027 şi va întâlni Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru şi San Marino în drumul către cea de-a 5-a prezenţă consecutivă la turneul final european de tineret.
Lotul anunţat de Costin Curelea pentru partidele cu Serbia şi Cipru
Portari
Ştefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua Bucureşti);
Fundaşi
Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Ţuţu (UTA Arad), Matteo Duţu (AC Milan | Italia), Răzvan Paşcalău (CS Dinamo Bucureşti), Mario Tudose (CFC Argeş), Ştefan Duţu (Farul Constanţa), Antonio David (Internazionale Milano | Italia);
Mijlocaşi
Eduard Radaslavescu (Farul Constanţa), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boţogan (Petrolul), Luca Szimionaş (Hellas Verona | Italia), Omar El Sawy (Universitatea Cluj);
Atacanţi
Rareş Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeşan (Hellas Verona | Italia).
Programul tricolorilor în calificările pentru EURO 2027
5 septembrie 2025: România – Kosovo 0-0
9 septembrie 2025: San Marino – România 0-2
14 octombrie 2025, ora 19:00: România – Cipru
14 noiembrie 2025: Finlanda – România
18 noiembrie 2025: România – Spania
27 martie 2026: Kosovo – România
31 martie 2026: România – San Marino
25 septembrie 2026: Cipru – România
30 septembrie 2026: România – Finlanda
6 octombrie 2026: Spania – România.
