Costin Curelea a anunţat lotul naţionalei U21 pentru meciurile cu Serbia şi Cipru - Antena Sport

Costin Curelea a anunţat lotul naţionalei U21 pentru meciurile cu Serbia şi Cipru

Publicat: 4 octombrie 2025, 14:07

Costin Curelea, în timpul unui interviu

Reprezentativa U21 a României continuă în luna octombrie parcursul din preliminariile EURO 2027 cu un meci împotriva Ciprului. Până la acel duel, tricolorii vor întâlni într-o partidă amicală naţionala Serbiei.

Programul tricolorilor:

Vineri, 10 octombrie, ora 19:00: România U21 – Serbia U21 (Stadion „Francisc Neuman”, Arad)

Marţi, 14 octombrie, ora 19:00: România U21 – Cipru U21 (Stadion „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj-Napoca)

Naţionala U21 se află în Grupa A a preliminariilor pentru EURO 2027 şi va întâlni Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru şi San Marino în drumul către cea de-a 5-a prezenţă consecutivă la turneul final european de tineret.

Lotul anunţat de Costin Curelea pentru partidele cu Serbia şi Cipru

Portari

Ştefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua Bucureşti);

Fundaşi

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Ţuţu (UTA Arad), Matteo Duţu (AC Milan | Italia), Răzvan Paşcalău (CS Dinamo Bucureşti), Mario Tudose (CFC Argeş), Ştefan Duţu (Farul Constanţa), Antonio David (Internazionale Milano | Italia);

Mijlocaşi

Eduard Radaslavescu (Farul Constanţa), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boţogan (Petrolul), Luca Szimionaş (Hellas Verona | Italia), Omar El Sawy (Universitatea Cluj);

Atacanţi

Rareş Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeşan (Hellas Verona | Italia).

Programul tricolorilor în calificările pentru EURO 2027

5 septembrie 2025: România – Kosovo 0-0

9 septembrie 2025: San Marino – România 0-2

14 octombrie 2025, ora 19:00: România – Cipru

14 noiembrie 2025: Finlanda – România

18 noiembrie 2025: România – Spania

27 martie 2026: Kosovo – România

31 martie 2026: România – San Marino

25 septembrie 2026: Cipru – România

30 septembrie 2026: România – Finlanda

6 octombrie 2026: Spania – România.

