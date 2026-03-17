Edi Iordănescu a dat verdictul despre varianta Gică Hagi selecţioner al naţionalei României!

Bogdan Stănescu Publicat: 17 martie 2026, 17:04

Edi Iordănescu, pe banca României, la EURO 2024 / Profimedia Images

Edi Iordănescu (47 de ani) a comentat probabila venire a lui Gică Hagi (61 de ani) pe banca naţionalei României, după încheierea mandatului lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Edi Iordănescu, ce a reuşit calificarea României la EURO 2024 de pe primul loc în grupa de preliminarii, ducându-i pe tricolori şi în optimile Europeanului, e de părere că preluarea naţionalei de către Gică Hagi după ce Mircea Lucscu îşi va încheia mandatul este o idee foarte bună. Din punctul de vedere al lui Edi Iordănescu, alegerea e una firească.

Edi Iordănescu, despre varianta Gică Hagi selecţioner al României: “E un pas firesc, ceva ce merită”

Şi eu am înțeles asta (n.r.: că Gică Hagi urmează să preia echipa națională), în spațiul public se vorbește despre acest lucru. Dacă se va confirma și Gică Hagi va fi noul selecționer, este un pas firesc în cariera lui, este ceva ce merită, ceva ce am văzut că își dorește și asta am înțeles și de la apropiații lui, din ce au mai declarat.

Nu în ultimul rând, cred că este o soluție foarte bună pentru echipa națională. Cunoaște atmosfera, spiritul, iubește echipa națională, este foarte bine pregătit și sunt sigur că, dacă Gică va reveni la echipa națională, va reuși să își îndeplinească obiectivele”, a declarat Edi Iordănescu pentru gsp.ro.

Gică Hagi a mai primit în trecut oferta de a prelua naţionala, dar a refuzat, fiind implicat atunci în proiectul de la Farul. Hagi a renunţat acum la pachetul majoritar al acţiunilor de la Farul, pe care i l-a cedat cumnatului său, Gică Popescu. Hagi a rămas numai acţionar minoritar, cu 10%.

Hagi explica decizia de a ceda pachetul majoritar de acţiuni de la Farul prin faptul că îşi doreşte să revină pe bancă. “Regele” a cucerit două titluri ca antrenor al constănţenilor, în 2023 cu Farul şi în 2017, cu Viitorul.

Farul are o identitate clară, o academie puternică și un model sănătos. A venit momentul să mă gândesc și la mine, la ceea ce simt că pot face cel mai bine, să antrenez. Farul merge mai departe pe mâini bune, iar Gică e cel mai potrivit să devină acționar majoritar. Este președinte de foarte mulți ani, știe toate problemele noastre și e pregătit să vină cu soluții pentru fiecare dintre ele”, a transmis Gică Hagi.

 

