Marius Marin, la un pas de transferul la Sevilla. Mutarea va avea loc în vară

Negocierile dintre Marius Marin și FC Sevilla sunt aproape de a se finaliza cu succes, în ciuda accidentării jucătorului român din ultima etapă. Mijlocașul de 27 de ani va rămâne liber de contract în această vară.

Din informațiile Antena Sport, mutarea este aproape de a fi finalizată. Mai rămân doar ultimele detalii de pus la punct, însă pare tot mai clar că Marius Marin va evolua în La Liga din sezonul viitor.

Marin ratează meciul cu Turcia

Marius Marin a suferit o accidentare serioasă în ultima etapă din Serie A. El a părăsit terenul după doar 11 minute în partida dintre Pisa și Cagliari. Din primele informații, se pare că a suferit o întindere la ligamente, astfel că șansele de a juca în meciul Turcia – România de peste doar 9 zile sunt minime.

Astfel, marii favoriți pentru posturile de mijlocași în fața apărării la meciul cu Turcia sunt Vlad Dragomir și Răzvan Marin.

Turcia – România, duel decisiv pentru World Cup 2026

Învingătoarea duelului Turcia – România va întâlni, în finala barajului pentru Mondial, câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo. Pierzătoarele vor susţine şi ele un amical FIFA. Dacă tricolorii vor reuşi să învingă Turcia vor susţine finala barajului tot în deplasare.