Nadia Comăneci, mesaj uriaş pentru Gică Hagi, urmaşul lui Mircea Lucescu pe banca României

Nadia Comăneci este prezentă la Parlamentul European, acolo unde s-au marcat 50 de ani de la momentul perfect de la Montreal, când fosta gimnastă a luat nota 10.

Fosta gimnastă a avut un mesaj şi pentru echipa naţională a României, care va evolua pe 26 martie la Istanbul, împotriva Turciei, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026.

“Succes! S-au antrenat, ştiu cum să joace. Să se gândească că este momentul lor unic. Eu sper să îi văd în SUA. Nu merg în Turcia”, a declarat Nadia Comăneci.

De asemenea, ea a vorbit şi despre Gică Hagi, cel care are şanse foarte mari să îi ia locul lui Mircea Lucescu pe banca naţionalei României după baraj. “Regele” a renunţat la pachetul majoritar de acţiuni de la Farul Constanţa şi acum are posibilitatea de a deveni, din punct de vedere legal, selecţionerul României:

“(n.r. despre Hagi la naţională) Foarte bine. Gică este un om extrem de muncitor. Ştie exact ce trebuie să facă. Eu îl respect ca persoană şi pentru ce face în continuare pentru generaţia de astăzi. Este o inspiraţie aşa cum este Simona (n.r. Halep), Ilie (n.r. Năstase) şi toată lumea care a făcut ceva pentru sportul românesc”, a declarat Nadia Comăneci.