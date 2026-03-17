Nadia Comăneci, mesaj uriaş pentru Gică Hagi, urmaşul lui Mircea Lucescu pe banca României

Alex Masgras Publicat: 17 martie 2026, 14:38

Nadia Comăneci / Profimedia

Nadia Comăneci este prezentă la Parlamentul European, acolo unde s-au marcat 50 de ani de la momentul perfect de la Montreal, când fosta gimnastă a luat nota 10.

Fosta gimnastă a avut un mesaj şi pentru echipa naţională a României, care va evolua pe 26 martie la Istanbul, împotriva Turciei, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026. Turneul final din SUA, Canada şi Mexic se vede exclusiv în Universul Antena.

“Succes! S-au antrenat, ştiu cum să joace. Să se gândească că este momentul lor unic. Eu sper să îi văd în SUA. Nu merg în Turcia”, a declarat Nadia Comăneci.

De asemenea, ea a vorbit şi despre Gică Hagi, cel care are şanse foarte mari să îi ia locul lui Mircea Lucescu pe banca naţionalei României după baraj. “Regele” a renunţat la pachetul majoritar de acţiuni de la Farul Constanţa şi acum are posibilitatea de a deveni, din punct de vedere legal, selecţionerul României:

“(n.r. despre Hagi la naţională) Foarte bine. Gică este un om extrem de muncitor. Ştie exact ce trebuie să facă. Eu îl respect ca persoană şi pentru ce face în continuare pentru generaţia de astăzi. Este o inspiraţie aşa cum este Simona (n.r. Halep), Ilie (n.r. Năstase) şi toată lumea care a făcut ceva pentru sportul românesc”, a declarat Nadia Comăneci.

La 50 de ani de la momentul perfect de la Montréal, Nadia este prezentă la Bruxelles pentru o serie de evenimente dedicate Anului Nadiei, care reunesc legende ale sportului românesc, factori de decizie europeni, autorităţi române şi tineri sportivi care duc mai departe spiritul excelenţei. Evenimentele sunt găzduite de europarlamentarul Victor Negrescu.

Nadia s-a întâlnit luni cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, căreia i-a oferit o eşarfă, un tricou, dar şi o carte despre performanţa marii campioane. La Bruxelles, alături de Nadia se mai află şi alte personalităţi ale sportului românesc, între care Marius Urzică, Ana Maria Brânză, Cătălina Ponor, Andreea Răducan, Simona Amânar dar şi preşedintele COSR, Mihai Covaliu.

