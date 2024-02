Cristiano Bergodi visează să devină selecţionerul României: "Cireaşa de pe tort!" Nu ar refuza să-l înlocuiască pe Edi Iordănescu - Antena Sport

Din 2018, Bergodi a revenit în Liga 1, iar de atunci le-a pregătit, pe rând, pe Voluntari, Universitatea Craiova, Sepsi şi în prezent Rapid.

Cristiano Bergodi, euforic după ce a câştigat cel de al 250-lea meci ca antrenor în Liga 1

Cristiano Bergodi jubilează după ce a câştigat cel de al 250-lea meci ca antrenor în Liga 1. Antrenorul giuleştenilor se gândeşte la titlu, după Rapid – Hermannstadt 2-0.

„Sunt bucuros pentru că am câştigat şi acest meci foarte greu. În prima repriză erau cu un fundaş în plus. Ne-a fost greu să îi desfacem, dar echipa s-a comportat bine din punct de vedere tactic. Am îmbunătăţit un pic acest aspect de la meciul cu CFR.

Le-am spus că întotdeauna trebuie să aibă încredere şi să joace mai puţin individual decât colectiv. Se pare că au înţeles bine, dar au avut şi încredere. În a doua repriză au intrat foarte bine băieţii şi am făcut două acţiuni foarte frumoase pentru cele 2 goluri. Nu am riscat nimic, cred eu.

Suntem pe un drum bun. Jucăm cu 2 vârfuri, e un merit al băieţilor. Acum e parfum pentru mine, e spectacol. Am jucat 2 luni fără atacant, e un merit că am rămas în faţă. Scoateţi 2 jucători de la celelalte echipe care luptă pentru titlu şi vedem ce fac ei.

În acest moment, FCSB e departe, dar fiecare meci pe care îl câştigi pune presiune pe ei. Va fi un play-off bun”, a declarat Cristiano Bergodi pentru digisport.ro după Rapid – Hermannstadt 2-0.