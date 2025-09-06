Decizia luată de Mircea Lucescu în privinţa lui Horaţiu Moldovan, după gafa monumentală a portarului! - Antena Sport

Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu, l-a criticat pe portarul Horaţiu Moldovan după prestaţia acestuia din meciul cu Canada. România – Canada 0-3 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Lucescu a remarcat că Moldovan e vinovat şi la golul al treilea marcat de canadieni. Totuşi, a anunţat că va miza pe acesta şi în partida cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026. Cipru – România se dispută marţi, de la ora 21:45.
Mircea Lucescu mizează tot pe Horaţiu Moldovan
„Moldovan trebuie să se remarce după gafa din acest meci. Și golul 3 a plecat de la el. În loc să execute foarte rapid, a așteptat și apoi am pierdut mingea. E un jucător de mare valoare, dă încredere echipei.
Puteam să jucăm cu alt portar, dar cine vine trebuie să se adapteze, să nu joace la întâmplare, să nu arunce mingea la întâmplare. Echipa a construit destul de bine. E un lucru important. Pentru că, pas cu pas, trebuie să ajungă la a controla meciurile.
Nu e niciun fel de risc. O să mai vorbesc cu el. Să nu credeți că vine un jucător nou și dă imediat randament maxim. Să nu credeți că promovarea altuia acum nu va duce la greșeli. Îmi place și stilul lui Sava, dar nu cred că e momentul să bag un portar pentru că a greșit altul. A doua oară nu va mai greși”, a spus Mircea Lucescu, la conferința de presă de după înfrângerea României cu Canada.
România – Canada 0-3
Echipa naţională a României a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-3, meciul amical disputat în compania echipei naţionale a Canadei. Portarul Horaţiu Moldovan a gafat impardonabil la al doilea gol al oaspeţilor.
Partida de pe Arena Naţională a fost precedată de accidentarea, la încălzire, a lui Louis Munteanu, care era titular în atacul naţionalei. Golgeterul din sezonul trecut al Ligii 1 a fost înlocuit de Drăguş. Tricolorii au dat impresia, în primele minute, că vom vedea o altă faţă a naţionalei, după ratarea lui Drăguş, din minutul 6, dar iluziile s-au spulberat repede, cinci minute mai târziu, când Jonathan David a deschis scorul cu o lovitură de cap. A venit apoi momentul de black-out al lui Horaţiu Moldovan. Portarul care este rezervă la Oviedo a primit mingea în careu, pe piciorul stâng, a fost presat şi şi-a pierdut capul, a încercat un dribling cu piciorul drept şi Ali Ahmed i-a furat mingea, înscriind pentru 2-0. Stanciu a lovit bara în minutul 34 şi la pauză oaspeţii conduceau pe Arena Naţională.
Minutul 63 a adus ocazia mare a lui Drăguş, care a şutat puţin pe lângă poartă, pentru ca în minutul 70 acelaşi jucător să încerce să înscrie cu un călcâi spectaculos, respins de Crepeau.
Canadienii şi-au securizat victoria în minutul 77, prin golul lui Niko Sigur, şi selecţionata pregătită de Jesse Marsch s-a impus cu 3-0, reuşind prima victorie pe pământ european după 16 ani.
