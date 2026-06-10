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Nebunie în Somalia! Arbitrul care nu a putut intra în SUA pentru Cupa Mondială s-a întors acasă: “Voi face istorie”

Alex Masgras Publicat: 10 iunie 2026, 13:16

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Nebunie în Somalia! Arbitrul care nu a putut intra în SUA pentru Cupa Mondială s-a întors acasă: Voi face istorie

Omar Artan a revenit în Somalia / Profimedia

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Arbitrul somalez Omar Abdulkadir Artan, căruia i s-a refuzat săptămâna trecută intrarea în Statele Unite, unde sosise pentru a oficia la Cupa Mondială de fotbal, a fost întâmpinat ca un erou la revenirea în Somalia, informează EFE.

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Conform imaginilor difuzate de presa locală, zeci de oameni – inclusiv fani, jurnalişti şi oficiali – l-au aşteptat pe arbitru pe Aeroportul internaţional Aden Adde din capitala Mogadishu. El urma să devină primul somalez din istorie care arbitrează un meci la Cupa Mondială.

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Omar Artan s-a întors în Somalia, după ce i-a fost refuzată intrarea în SUA: “Nu sunt supărat! Voi continua să muncesc”

Îmbrăcat într-un trening negru cu ecusonul FIFA, arbitrul a primit buchete de flori şi un drapel naţional pe care şi l-a pus pe cap, ca o pelerină.

“Nu sunt supărat că am fost trimis înapoi din Statele Unite. Voi continua să muncesc din greu şi nu mă voi descuraja”, a precizat Artan într-un comunicat difuzat la televiziunea publică somaleză.

“Vă promit că la următoarea Cupă Mondială voi merge mult mai departe şi voi face istorie”, a afirmat el. Arbitrul şi-a exprimat, de asemenea, recunoştinţa pentru sprijinul pe care a primit-o în ultimele zile, în urma deciziei autorităţilor vamale americane.

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La rândul său, ministrul somalez al Apărării, Ahmed Moallim Fiqi, a subliniat că Artan “a adus onoare poporului somalez” şi a afirmat că acest eşec “nu-l va opri” în cariera sa profesională.

Ministrul Tineretului şi Sportului, Mohamed Abdulkadir Ali, şi-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru arbitru şi s-a declarat încrezător că acesta va deveni “cel mai bun arbitru din lume”.

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Cazul a stârnit o reacţie puternică în Somalia după ce autorităţile americane i-au refuzat lui Artan intrarea în ţară pe 6 iunie, după ce acesta a aterizat la Miami la bordul unei aeronave care decolase de la Istanbul.

Un purtător de cuvânt al Serviciului Vamal şi de Protecţie a Frontierelor din SUA a indicat că arbitrul a fost considerat “inadmisibil” din cauza problemelor detectate în timpul procesului de verificare a antecedentelor. Guvernul somalez a numit marţi incidentul “deplorabil” şi a anunţat că va face demersuri diplomatice pentru a cere explicaţii din partea autorităţilor de la Washington şi a FIFA.

Artan, desemnat arbitrul anului 2025 de Confederaţia Africană de Fotbal (CAF), urma să devină primul somalez care arbitrează un meci la Cupa Mondială.

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