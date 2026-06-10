Nebunie în Somalia! Arbitrul care nu a putut intra în SUA pentru Cupa Mondială s-a întors acasă: “Voi face istorie”

Arbitrul somalez Omar Abdulkadir Artan, căruia i s-a refuzat săptămâna trecută intrarea în Statele Unite, unde sosise pentru a oficia la Cupa Mondială de fotbal, a fost întâmpinat ca un erou la revenirea în Somalia, informează EFE.
Conform imaginilor difuzate de presa locală, zeci de oameni – inclusiv fani, jurnalişti şi oficiali – l-au aşteptat pe arbitru pe Aeroportul internaţional Aden Adde din capitala Mogadishu. El urma să devină primul somalez din istorie care arbitrează un meci la Cupa Mondială.
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Omar Artan s-a întors în Somalia, după ce i-a fost refuzată intrarea în SUA: “Nu sunt supărat! Voi continua să muncesc”
Îmbrăcat într-un trening negru cu ecusonul FIFA, arbitrul a primit buchete de flori şi un drapel naţional pe care şi l-a pus pe cap, ca o pelerină.
“Nu sunt supărat că am fost trimis înapoi din Statele Unite. Voi continua să muncesc din greu şi nu mă voi descuraja”, a precizat Artan într-un comunicat difuzat la televiziunea publică somaleză.
“Vă promit că la următoarea Cupă Mondială voi merge mult mai departe şi voi face istorie”, a afirmat el. Arbitrul şi-a exprimat, de asemenea, recunoştinţa pentru sprijinul pe care a primit-o în ultimele zile, în urma deciziei autorităţilor vamale americane.
Omar Artan is back in Mogadishu.
The Somali referee was set to become the first man from his country to play an on-pitch role at the World Cup.
Artan was barred from entering the US despite holding a diplomatic passport and a single-entry US visa.
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— BBC News Africa (@BBCAfrica) June 10, 2026
La rândul său, ministrul somalez al Apărării, Ahmed Moallim Fiqi, a subliniat că Artan “a adus onoare poporului somalez” şi a afirmat că acest eşec “nu-l va opri” în cariera sa profesională.
Ministrul Tineretului şi Sportului, Mohamed Abdulkadir Ali, şi-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru arbitru şi s-a declarat încrezător că acesta va deveni “cel mai bun arbitru din lume”.
Cazul a stârnit o reacţie puternică în Somalia după ce autorităţile americane i-au refuzat lui Artan intrarea în ţară pe 6 iunie, după ce acesta a aterizat la Miami la bordul unei aeronave care decolase de la Istanbul.
Un purtător de cuvânt al Serviciului Vamal şi de Protecţie a Frontierelor din SUA a indicat că arbitrul a fost considerat “inadmisibil” din cauza problemelor detectate în timpul procesului de verificare a antecedentelor. Guvernul somalez a numit marţi incidentul “deplorabil” şi a anunţat că va face demersuri diplomatice pentru a cere explicaţii din partea autorităţilor de la Washington şi a FIFA.
Artan, desemnat arbitrul anului 2025 de Confederaţia Africană de Fotbal (CAF), urma să devină primul somalez care arbitrează un meci la Cupa Mondială.
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