Nebunie în Somalia! Arbitrul care nu a putut intra în SUA pentru Cupa Mondială s-a întors acasă: “Voi face istorie”

Arbitrul somalez Omar Abdulkadir Artan, căruia i s-a refuzat săptămâna trecută intrarea în Statele Unite, unde sosise pentru a oficia la Cupa Mondială de fotbal, a fost întâmpinat ca un erou la revenirea în Somalia, informează EFE.

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Conform imaginilor difuzate de presa locală, zeci de oameni – inclusiv fani, jurnalişti şi oficiali – l-au aşteptat pe arbitru pe Aeroportul internaţional Aden Adde din capitala Mogadishu. El urma să devină primul somalez din istorie care arbitrează un meci la Cupa Mondială.

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Omar Artan s-a întors în Somalia, după ce i-a fost refuzată intrarea în SUA: “Nu sunt supărat! Voi continua să muncesc”

Îmbrăcat într-un trening negru cu ecusonul FIFA, arbitrul a primit buchete de flori şi un drapel naţional pe care şi l-a pus pe cap, ca o pelerină.

“Nu sunt supărat că am fost trimis înapoi din Statele Unite. Voi continua să muncesc din greu şi nu mă voi descuraja”, a precizat Artan într-un comunicat difuzat la televiziunea publică somaleză.

“Vă promit că la următoarea Cupă Mondială voi merge mult mai departe şi voi face istorie”, a afirmat el. Arbitrul şi-a exprimat, de asemenea, recunoştinţa pentru sprijinul pe care a primit-o în ultimele zile, în urma deciziei autorităţilor vamale americane.