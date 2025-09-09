Cum arată clasamentul în grupa României, după egalul din Cipru! "Tricolorii", cu gândul la baraj - Antena Sport

România se află în continuare pe locul 3 în grupa din preliminariile World Cup 2026. În meciul al cincilea, disputat în Cipru, tricolorii lui Mircea Lucescu au încheiat la egalitate, scor 2-2, după ce România a condus cu 2-0.

În celălalt meci din grupa H, cel dintre Bosnia şi Austria, echipa lui Ralf Rangnick s-a impus cu 2-1 şi au egalat Bosnia în fruntea clasamentului grupei. Ambele echipe au câte 12 puncte.

România, pe locul 3 în Grupa H! Austria şi Bosnia au cinci puncte avans

În urma acestor rezultate, România se află pe locul 3, cu 7 puncte. Pentru tricolorii lui Mircea Lucescu au mai rămas meciurile cu Austria, Bosnia şi San Marino din preliminariile World Cup 2026, iar şansele de calificare din această grupă au rămas pur matematice. Este de notat faptul că Austria are doar 4 meciuri disputate în această grupă, în timp ce celelalte echipe au câte 5.

Tricolorii se gândesc deja la varianta barajului, prin intermediul grupei din Nations League, de anul trecut.