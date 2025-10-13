Cum se poate califica România direct la World Cup 2026, după victoria cu Austria - Antena Sport

România a câştigat în mod dramatic meciul de pe teren propriu cu Austria, scor 1-0. Virgil Ghiţă a marcat cu o lovitură de cap din centrarea lui Ianis Hagi, în minutul 90+5, în meciul care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Cu două meciuri rămase din această grupă de calificare, România mai are şanse matematice de a încheia pe primul loc, adică de a se califica direct la World Cup 2026, turneu final care va fi găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic şi care va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
Cum se poate califica România direct la World Cup 2026, după victoria cu Austria
Austria este pe primul loc, cu 15 puncte, Bosnia ocupă locul secund, cu 13 puncte, în timp ce România este pe locul 3, cu 10 puncte. Remiza de joi seară dintre Cipru şi Bosnia, scor 2-2, este extrem de importantă pentru România.
Tricolorii lui Mircea Lucescu trebuie să câştige meciurile rămase, cu Bosnia şi cu San Marino, urmând să ajungă la 16 puncte.
Pentru a termina pe primul loc, România are nevoie ca Austria să piardă sau să facă egal cu Cipru şi să piardă cu Bosnia. De asemenea, Austria poate face egal cu Bosnia, atâta timp cât pierde meciul cu Cipru.
Scenariul calificării directe la World Cup 2026
- Cipru – Austria 1, Austria – Bosnia-Herțegovina X
- Cipru – Austria 1X, Austria – Bosnia-Herțegovina 2
Trebuie menţionat că, în cazul în care România termină la egalitate de puncte cu Austria, Bosnia sau ambele, atunci primul criteriu de departajare este golaverajul.
Austriecii au cel mai bun golaveraj, +16, Bosnia are golaveraj +8, în timp ce România are golaveraj +5. Tricolorii joacă ultimul meci pe teren propriu, cu San Marino.
