Cum se poate schimba lista cu posibilele adversare ale României de la barajul de World Cup 2026. Ultimele calcule - Antena Sport

Cum se poate schimba lista cu posibilele adversare ale României de la barajul de World Cup 2026. Ultimele calcule

Publicat: 18 noiembrie 2025, 10:52

Jucătorii naţionalei României, în timpul meciului pierdut cu Bosnia/ Sport Pictures

România îşi va afla azi lista cu posibilele adversare de la barajul de World Cup 2026. “Tricolorii” vor disputa ultimul meci din grupa preliminară, cu San Marino, astăzi, de la ora 21:45. Partida de la Ploieşti va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

România e sigură că va încheia grupa preliminară pe locul trei, după Austria şi Bosnia, care se vor întâlni în ultima etapă pentru a se stabili naţionala care merge direct la World Cup 2026.

România va fi în urna a patra la tragerea la sorţi a barajului, din postura de câştigătoare de grupă din Liga Naţiunilor. “Tricolorii” se vor duela cu o naţională din prima urnă, urnă în care în acest moment se află Italia, Turcia, Ucraina şi Polonia.

Totuşi, adversarele pot fi altele pentru “tricolori”, în funcţie de rezultatele înregistrate în ultimele meciuri de azi, cu Italia şi Turcia rămânân “bătute-n cuie”. Concret, dacă Bosnia o învinge pe Austria şi se califică la World Cup 2026, atunci austriecii vor încheia grupa pe locul secund şi vor merge la baraj, fiind în prima urnă, în locul ucrainenilor.

De asemenea, în prima urnă la tragerea la sorţi se mai poate afla şi Danemarca. Danezii ocupă primul loc în Grupa C, cu 11 puncte, urmând să întâlnească Scoţia în ultimul meci, naţională aflată pe locul secund, cu 10 puncte. Dacă scoţienii se impun, atunci Danemarca va merge la baraj de pe locul secund şi se va afla în prima urnă la tragerea la sorţi, în locul Poloniei.

Dacă Bosnia învinge Austria, posibilele adversare ale României de la baraj vor fi: 

  • Italia
  • Turcia
  • Austria
  • Polonia

Dacă Scoţia învinge Danemarca, atunci România se va duela cu una dintre: 

  • Italia
  • Turcia
  • Danemarca
  • Ucraina

România e sigură însă că va disputa semifinala barajului în deplasare, indiferent de naţionala pe care o va întâlni. Dacă vor trece de primul meci, “tricolorii” ar avea şanse să dispute finala barajului pe teren propriu, în funcţie de tragerea la sorţi.

Prima manşă a barajului se va disputa pe 26 martie, iar a doua, cu biletele pentru World Cup 2026 pe masă, va avea loc pe 31 martie.

