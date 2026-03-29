De ce se teme Victor Piţurcă dacă Gică Hagi este numit selecţioner: “Este greşită ideea”

Numele lui Gică Hagi a fost vehiculat pentru preluarea naţionalei României, dar Victor Piţurcă crede că nu trebuie să exagerăm cu speranţele. “Este greşită ideea că Lucescu şi Hagi ar fi priviţi ca nişte salvatori”, consideră Piţurcă.

Fostul selecţioner crede că oricine ar veni pe banca naţionalei doar rezultatele îl vor susţine. Asta înseamnă că şi viitorul lui Gică Hagi pe banca primei reprezentative va depinde de ce calificări va aduce.

“Dacă Hagi îşi doreşte foarte mult, cred că ar fi o soluţie bună, deşi nu ştiu dacă este cea mai bună soluţie. Asta vom vedea la final.

El cunoaşte foarte bine această generaţie, ceea ce este foarte important, însă cred că este privit de jucători altfel. Adică a fost şi fotbalist mare, şi antrenor cu multe reuşite, ceea ce reprezintă atuuri importante pentru noi.

Este greşită ideea că Lucescu şi Hagi ar fi priviţi ca nişte salvatori. Orice selecţioner care vine la o echipă naţională trebuie să obţină rezultate şi nu este simplu, indiferent cum te numeşti sau ce experienţă ai avut. Trebuie să obţii rezultate”, a spus Piţurcă.