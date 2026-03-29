De ce se teme Victor Piţurcă dacă Gică Hagi este numit selecţioner: “Este greşită ideea”

Radu Constantin Publicat: 29 martie 2026, 23:21

Numele lui Gică Hagi a fost vehiculat pentru preluarea naţionalei României, dar Victor Piţurcă crede că nu trebuie să exagerăm cu speranţele. “Este greşită ideea că Lucescu şi Hagi ar fi priviţi ca nişte salvatori”, consideră Piţurcă.

Fostul selecţioner crede că oricine ar veni pe banca naţionalei doar rezultatele îl vor susţine. Asta înseamnă că şi viitorul lui Gică Hagi pe banca primei reprezentative va depinde de ce calificări va aduce.

“Dacă Hagi îşi doreşte foarte mult, cred că ar fi o soluţie bună, deşi nu ştiu dacă este cea mai bună soluţie. Asta vom vedea la final.

El cunoaşte foarte bine această generaţie, ceea ce este foarte important, însă cred că este privit de jucători altfel. Adică a fost şi fotbalist mare, şi antrenor cu multe reuşite, ceea ce reprezintă atuuri importante pentru noi.

Este greşită ideea că Lucescu şi Hagi ar fi priviţi ca nişte salvatori. Orice selecţioner care vine la o echipă naţională trebuie să obţină rezultate şi nu este simplu, indiferent cum te numeşti sau ce experienţă ai avut. Trebuie să obţii rezultate”, a spus Piţurcă.

Fostul selecţioner al României nu crede într-un contract pe zece ani pentru Hagi.

“Am auzit că FRF ar vrea să facă un contract cu Hagi pe 10 ani, poate chiar pe 20, dar nu ştiu dacă rezultatele îi vor permite să rămână în funcţie. Depinde de el. Dacă ar avea contract, ar trebui să ducă lucrurile la bun sfârşit. Rezultatele contează foarte mult, pentru că psihic este foarte greu. Cine a fost Hagi ca jucător şi să pierzi anumite meciuri… Ştiţi cum sunt românii, suntem foarte mari judecători. Stăm şi criticăm pe cei care vor să facă ceva. Ar fi foarte greu, dar eu cred că Hagi ar fi o alternativă foarte bună”, a declarat Victor Piţurcă.

Mircea Lucescu şi-a anunţat retragerea de la naţională, iar la amicalul cu Slovacia banca tehnică a României va fi asigurată de Jerry Gane.

Slovacia – România se dispută marţi, de la ora 21:45, la Bratislava. Meciul va fi în direct pe Antena 1 şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

