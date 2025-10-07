Decizia anunţată de FRF înaintea meciului cu Moldova, după ce autorităţile au instituit cod roşu! - Antena Sport

În condiţiile în care miercuri va fi cod roşu de vreme rea în Capitală, Federaţia Română de Fotbal (FRF) a decis să mute antrenamentul oficial al Moldovei.
Moldova trebuia să se antreneze pe stadionul Arena Naţională, dar FRF a decis ca antrenamentul Moldovei să fie mutat pe stadionul Steaua. Federalii doresc să protejeze Arena Naţională, stadion pe care se va disputa partida.
Antrenamentul oficial al Moldovei, mutat pe stadionul Steaua
După amicalul cu Moldova, care se va disputa joi, de la ora 21:00, pe Arena Naţională, pe acelaşi stadion se va juca partida crucială a tricolorilor cu Austria. România – Austria e în direct duminică, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
„Având în vedere condițiile meteo prognozate, pentru a proteja suprafața de joc, Moldova se va antrena mâine în Ghencea”, a transmis FRF.
Programul de miercuri:
Ora 12:30 – Conferință de presă România, la Buftea
Ora 17:30 – Conferință de presă Moldova, Stadionul Steaua
Ora 18:00 – Antrenament oficial Moldova, Stadionul Steaua (primele 15 minute deschise presei)
Ora 19:00 – Antrenament oficial România, Mogoșoaia (primele 15 minute deschise presei)
Capitala se pregăteşte de o vreme teribilă miercuri, în condiţiile în care şi marţi a plouat abundent aproape toată ziua. Autorităţile au decis închiderea şcolilor, grădiniţelor şi creşelor miercuri, 8 octombrie.
