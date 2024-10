Dennis Man, prima reacție după ce a marcat în Cipru - România 0-3! Se gândește deja la meciul cu Lituania: "Nu va fi ușor" - Antena Sport

Dennis Man, prima reacție după ce a marcat în Cipru - România 0-3! Captură AntenaSport Dennis Man a oferit prima reacție după ce a marcat în Cipru – România 0-3! Jucătorul legitimat la Parma a înscris primul gol al tricolorilor, în prima repriză a duelului de la Larnaca. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ România a obținut o victorie importantă în lupta pentru câștigarea grupei din Nations League. Meciul cu Cipru s-a văzut în format LIVE TEXT pe AS.ro. Dennis Man, prima reacție după ce a marcat în Cipru – România 0-3! După meci, Dennis Man a vorbit despre prestația echipei naționale, dar și despre sezonul său de senzație. Totodată, acesta a transmis și un mesaj despre meciul cu Lituania, care va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY marți, de la ora 21:45. „Ne-am obișnuit, suporterii sunt mereu alături de noi. Vrem să le mulțumim. Reclamă

(n.r. Despre golul marcat) Când intru în teren vreau să dau tot ce am mai bun, să dau totul pentru echipă, sunt fericit că am reușit.

(N.r. este acesta cel mai bun sezon al carierei?) Cred că da, sunt într-o formă bună. Antrenamentele de zi cu zi își spun cuvântul, sunt fericit că sunt sănătos, sper să continui pe acest drum.

Lucruri de rezolvat mai sunt, este normal. Nu prea am avut timp de când a venit dânsul (n.r. Mircea Lucescu), dar încet încet ne vom pune la punct.

(n.r. despre meciul cu Lituania) Fiecare meci este foarte important, vrem să jucăm la victorie, chiar dacă sunt convins că nu va fi ușor. (n.r. Te gândești la calificarea la Mondial?) Îmi place să iau pas cu pas, cred că așa ar trebui să luăm fiecare meci, să strângem puncte, iar la final să ajungem unde ne dorim. (n.r. îți fuge mintea la un transfer?) Nu, au trecut vremurile în care mă afectau zvonurile, am 26 de ani, sunt matur. Încerc să dau tot ce am mai bun, iar, în final, voi fi fericit dacă ajung la alt club. La Parma mă simt bine, avem mult de tras și acolo. (n.r. Marchezi și în meciul cu Lituania?) Îmi doresc să ajut la fiecare meci, sper să mă ajute Dumnezeu să înscriu și acolo”, a spus Dennis Man, în exclusivitate pentru AntenaSport. Răzvan Marin știe cum poate ajunge golgheterul naționalei, după Cipru – România 0-3 Răzvan Marin știe cum poate ajunge golgheterul naționalei, după Cipru – România 0-3, Jucătorul echipei naționale nu s-a ferit de cuvinte, la finalul partidei din Nations League. România s-a impus fără mari probleme la Larnaca. Duelul cu Cipru, din etapa a 3-a a grupei de Nations League, a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. După meci, Răzvan Marin a transmis faptul că ar putea ajunge golgheterul echipei naționale, în situația în care coechipierii săi vor obține cât mai multe lovituri de la 11 metri. Răzvan Marin a marcat un gol în cadrul partidei cu Cipru. Mijlocașul echipei naționale a punctat dintr-o lovitură de la 11 metri, obținută de Valentin Mihăilă, în prima repriză a partidei de la Larnaca.

„Suntem fericiţi că am reuşit să luăm din nou cele trei puncte. Ne bucură că suporterii sunt tot timpul alături de noi, în număr foarte mare. Am jucat ca şi cum am fi fost acasă. Probabil, dacă stadionul era mai mare, ar fi fost şi mai mulţi români. Ne bucură acest lucru şi sperăm să îi bucurăm cu meciuri frumoase, cu victorii frumoase.

Astăzi ne-am făcut jocul destul uşor pentru că am marcat aceste trei goluri în prima repriză. Poate că în a doua repriză ar fi trebuit să controlăm mai mult jocul, dar până la urmă sunt importante cele trei puncte.

Chiar le spuneam băieţilor, vorbeam cu ei şi glumeam că mă fac golgheter dacă tot obţin penalty-uri. Dar pentru mine este mai puţin important, mă bucur că pot să ajut echipa să câştige meciuri şi cred că asta contează cel mai mult. De obicei stau cu o zi-două înainte de meci şi asta cred că mă ajută, mă rog mereu un portar să rămână alături de mine. Cred că şi din punct de vedere mental reuşesc să mă concentrez. Bineînţeles, analizez şi portarii înainte de meciuri”, a spus Răzvan Marin, în exclusivitate pentru AntenaSport.

