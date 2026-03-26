“Dezamăgire incredibilă”. Ionuţ Radu, cu lacrimi în ochi după Turcia – România 1-0: “Trebuie să o luăm de la capăt”

Ionuţ Radu a oferit prima reacţie, după ce România a pierdut cu Turcia, scor 0-1, în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. “Tricolorii” au ratat şi ultima şansă pe care o mai aveau pentru a se califica la turneul final din vară, care se va vedea live, în Universul Antena.

Unicul gol al meciului de la Istanbul a fost marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53, din pasa excelentă dată de Arda Guler. “Tricolorii” au ratat o şansă uriaşă la doar două minute distanţă, prin Ianis Hagi, iar ulterior, Nicolae Stanciu a lovit bara.

Ionuţ Radu, la pământ după Turcia – România 1-0

Ionuţ Radu a transmis că jucătorii naţionalei trebuiau să profite de fiecare greşeală comisă de turci. Portarul român a transmis că dezamăgirea este una uriaşă pentru “tricolori”, însă a transmis că naţionala va merge mai departe şi va încerca să se califice la următorul turneu final.

“Trăirile, la început de joc, au fost pozitive. Pe durata jocului, au fost foarte pozitive. Acum trăim o dezamăgire incredibil de mare, nu ne-a ieşit absolut deloc jocul, am făcut foarte multe greşeli pe construcţie, ne-a costat. Trebuia să profităm şi de ocaziile pe care le-am avut, am avut puţină neşansă, nu ştiu dacă se poate numi neşansă. Poate trebuia să creăm mai mult, e dezamăgire mare, trebuie să ţinem capul sus şi să o luăm de la capăt. Putem, altfel ce facem? Ne ducem la fund. Asta este, trebuie să începem de la zero din nou şi cu sufletul pentru România, ca întotdeauna, cum am fost şi în seara asta. Nu ne-a ieşit jocul. Cum am spus, am făcut foarte multe greşeli pe construcţie, ei au jucători de calitate şi când avem ocazia, trebuie să profităm de greşelile minime pe care le fac.

(N.r. Şedinţă cu dl Lucescu după meci, mai rămâne?) Nu a pronunţat nimic despre asta, toată lumea e foarte dezamăgită, nu sunt cuvinte să explic ce s-a întâmplat. Toate lumea era încrezătoare, aşa a vrut Dumnezeu să se întâmple. Ţinem capul sus şi o luăm de la capăt, toţi împreună.