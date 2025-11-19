„Domnul Lucescu a avut un vis la sfârșitul carierei”. Ion Țiriac, categoric despre șansele naționalei de calificare la World Cup - Antena Sport

Închide meniul
„Domnul Lucescu a avut un vis la sfârșitul carierei”. Ion Țiriac, categoric despre șansele naționalei de calificare la World Cup

Publicat: 19 noiembrie 2025, 16:28

Ion Ţiriac, în timpul unui eveniment - Profimedia Images

Ion Țiriac a transmis un mesaj categoric despre șansele României de calificare la World Cup 2026. Miliardarul român ajuns la vârsta de 86 de ani le-a transmis fanilor români să nu se aștepte să-i vadă pe „tricolori” la turneul final de anul viitor, după modul în care au evoluat în meciul pierdut cu Bosnia, scor 1-3.  

România a încheiat grupa de calificare la World Cup 2026 pe locul al treilea, după Austria și Bosnia. Naționala lui Mircea Lucescu merge la baraj, acolo unde se află în urna a patra la tragerea la sorți. 

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Ion Țiriac, categoric despre șansele naționalei de calificare la World Cup 

Ion Țiriac a vorbit și despre Mircea Lucescu și s-a declarat convins de faptul că visul selecționerului, ajuns la 80 de ani, este să ducă România din nou la o Cupă Mondială, ultima participare fiind în urmă cu 28 de ani. 

„Domnul Lucescu și-a făcut un vis la sfârșitul carierei dumnealui și a pus tot ce a putut în visul ăsta. E adevărat, uite penalty-ul, nu e penalty-ul și așa mai departe. 

Eu sunt ultimul din 20 de milioane… nu mă pricep la fotbal, însă, din păcate, cum au jucat românii în a doua repriză, nu trebuie să te aștepți să ne calificăm la Mondiale! Și am terminat”, a declarat Ion Țiriac, prezent la un eveniment la galeria sa auto din Otopeni. 

România va întâlni la baraj o națională din prima urnă, urnă în care se află Italia, Turcia, Danemarca și Ucraina. Semifinala barajului se va disputa pe 26 martie, iar „tricolorii” sunt siguri de faptul că vor juca în deplasare. Dacă vor trece de prima manșă, atunci elevii lui Mircea Lucescu vor juca finala barajului pe 31 martie, finală cu biletele pentru World Cup 2026 „pe masă”. 

Crezi că ar trebui ca Mircea Lucescu să fie pe banca naţionalei şi la baraj?
Loading ... Loading ...
