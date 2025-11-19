„Domnul Lucescu a avut un vis la sfârșitul carierei”. Ion Țiriac, categoric despre șansele naționalei de calificare la World Cup - Antena Sport

Ion Țiriac a transmis un mesaj categoric despre șansele României de calificare la World Cup 2026. Miliardarul român ajuns la vârsta de 86 de ani le-a transmis fanilor români să nu se aștepte să-i vadă pe „tricolori” la turneul final de anul viitor, după modul în care au evoluat în meciul pierdut cu Bosnia, scor 1-3.

România a încheiat grupa de calificare la World Cup 2026 pe locul al treilea, după Austria și Bosnia. Naționala lui Mircea Lucescu merge la baraj, acolo unde se află în urna a patra la tragerea la sorți.

Ion Țiriac, categoric despre șansele naționalei de calificare la World Cup

Ion Țiriac a vorbit și despre Mircea Lucescu și s-a declarat convins de faptul că visul selecționerului, ajuns la 80 de ani, este să ducă România din nou la o Cupă Mondială, ultima participare fiind în urmă cu 28 de ani.

„Domnul Lucescu și-a făcut un vis la sfârșitul carierei dumnealui și a pus tot ce a putut în visul ăsta. E adevărat, uite penalty-ul, nu e penalty-ul și așa mai departe.

Eu sunt ultimul din 20 de milioane… nu mă pricep la fotbal, însă, din păcate, cum au jucat românii în a doua repriză, nu trebuie să te aștepți să ne calificăm la Mondiale! Și am terminat”, a declarat Ion Țiriac, prezent la un eveniment la galeria sa auto din Otopeni.