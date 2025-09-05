Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"E rușinos!" Nicolae Stanciu, la pământ după România - Canada 0-3: "Sunt primul care își asumă!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | “E rușinos!” Nicolae Stanciu, la pământ după România – Canada 0-3: “Sunt primul care își asumă!”
EXCLUSIV

“E rușinos!” Nicolae Stanciu, la pământ după România – Canada 0-3: “Sunt primul care își asumă!”

Alex Ioniță Publicat: 5 septembrie 2025, 23:25

Comentarii
E rușinos! Nicolae Stanciu, la pământ după România – Canada 0-3: Sunt primul care își asumă!

FOTO: AntenaSport

Nicolae Stanciu a oferit prima reacție după România – Canada 0-3, meci care a fost în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Căpitanul primei reprezentative a fost la pământ, după înfrângerea de pe Arena Națională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România nu a reușit să obțină un rezultat favorabil în fața fanilor, iar Nicolae Stanciu și-a cerut scuze și a dat asigurări că echipa națională va lupta, în Cipru, pentru a obține cele 3 puncte în preliminariile pentru World Cup 2026. Turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic va putea fi urmărit, în exclusivitate, în Universul Antena.

Ce a spus Nicolae Stanciu după România – Canada 0-3

Nicolae Stanciu a explicat care au fost problemele tricolorilor din cadrul partidei cu Canada. Acesta a transmis că, până la partida cu Cipru, jucătorii vor munci, pentru a avea o prestație mai bună și a obține cele 3 puncte.

“E rușinos. Îmi cer scuze fanilor care au fost prezenți pe stadion și tuturor românilor. E un rezultat rușinos să pierzi 0-3 acasă.

Toate nu s-au legat în această seară. Am fost lipsiți de agresivitate în joc. Sunt primul care își asumă acest eșec! Acum nu avem altceva de făcut, decât să ne revenim, să fim bine.

Reclamă
Reclamă

Nu e bine niciodată când suferi o asemenea înfrângere, mai ales când îmbraci tricoul echipei naționale. De aceea îmi cer scuze tuturor suporterilor români. Fotbalul îți dă câteodată a doua șansă, noi o avem peste câteva zile, în Cipru.

Toți trebuie să ne privim în oglindă, să fim sinceri cu noi. Astăzi nu am jucat ceea ce ne-am dorit. Toți vom încerca să ne ridicăm nivelul și să fim bine în Cipru.

Toată lumea care ajunge la națională prima dată e ajutată să se integreze. Nu cred că e niciun fel de problemă din acest punct de vedere.

EXCLUSIV. Imagini din subteran, de la lucrările de retehnologizare de la Barajul VidraruEXCLUSIV. Imagini din subteran, de la lucrările de retehnologizare de la Barajul Vidraru
Reclamă

Nu mai e bun acum moralul, încercăm să ne revenim. Pentru mine un eșec la echipa națională este de 100 de ori mai rău decât unul la echipa de club. Trebuie să ne privim pe noi, să vedem ce am făcut, ce putem face mai bine în aceste două, trei zile pe care le avem. Trebuie să arătăm altfel în Cipru”, a spus Nicolae Stanciu, în exclusivitate pentru AntenaSport.

EXCLUSIV | Dennis Man, prima reacție după România – Canada 0-3

Dennis Man a oferit prima reacție după România – Canada 0-3, meci care a fost în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Jucătorul echipei naționale s-a declarat dezamăgit după înfrângerea de pe Arena Națională.

România nu a reușit să învingă Canada în meciul de test de pe Arena Națională. Tricolorii își continuă drumul spre World Cup în Cipru, unde vor să obțină cele 3 puncte.

“Un meci dificil. Ne-am dorit să câștigăm, din păcate nu s-a putut. Nu avem ce să facem, capul în pământ, ne așteaptă meciuri mult mai importante.

Am tratat în serios meciul din această seară, din păcate au fost mai buni. Nu avem ce să facem, trebuie să pregătim foarte bine meciul cu Cipru. Mergem să luăm cele 3 puncte.

Am vrut să le punem probleme, dar sunt o echipă puternică, cu jucători valoroși. În această seară nu am reușit.

Eu sunt din ce în ce mai bine, mă pregătesc bine. Cred că sunt pe drumul cel bun”, a spus Dennis Man, în exclusivitate pentru AntenaSport.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Primesc sau nu elevii absenţe dacă nu merg la şcoală luni, în prima zi?
Observator
Primesc sau nu elevii absenţe dacă nu merg la şcoală luni, în prima zi?
Ce studii are, de fapt, Adrian Mutu. Domeniul cheie în care poate să profeseze dacă iese definitiv din fotbal
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Adrian Mutu. Domeniul cheie în care poate să profeseze dacă iese definitiv din fotbal
23:38
EXCLUSIVRăzvan Marin, semnal de alarmă după România – Canada 0-3: “Trebuie să ne revenim!”
23:31
EXCLUSIVMircea Lucescu, reacţie surprinzătoare după România – Canada 0-3: “Nu sunt nemulţumit de joc”
23:15
EXCLUSIVGică Popescu, deznădăjduit după România – Canada 0-3: „Lecția pe care ne-au predat-o astăzi este greu de uitat”
23:07
EXCLUSIVDennis Man, prima reacție după România – Canada 0-3: “Nu avem ce să facem! Capul în pământ!”
22:56
VIDEORomânia – Canada 0-3. Tricolorii au suferit o înfrângere ruşinoasă în amicalul de lux de pe Arena Națională
22:56
VideoMircea Lucescu și-a pus mâinile în cap, după ce Canada a marcat al 3-lea gol, în amicalul cu România
Vezi toate știrile
1 Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu” 2 Primul 11 ales de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada! Marea surpriză pregătită de selecționer 3 VIDEOLionel Messi, cu lacrimi în ochi la ultimul lui meci disputat în Argentina! Dublă spectaculoasă 4 Dinamo a făcut un nou transfer! Un fost jucător de la Steaua a semnat cu “câinii” 5 VIDEONorris, cel mai rapid în FP2 din MP al Italiei! Cursa de la Monza e duminică (15:45, Antena 1 şi AntenaPLAY) 6 Ce se întâmplă cu Vladislav Blănuță, după scandalul uriaș din Ucraina! Patronul lui Dinamo Kiev a făcut anunțul
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut