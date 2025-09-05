"E rușinos!" Nicolae Stanciu, la pământ după România - Canada 0-3: "Sunt primul care își asumă!" - Antena Sport

Nicolae Stanciu a oferit prima reacție după România – Canada 0-3, meci care a fost în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Căpitanul primei reprezentative a fost la pământ, după înfrângerea de pe Arena Națională.

România nu a reușit să obțină un rezultat favorabil în fața fanilor, iar Nicolae Stanciu și-a cerut scuze și a dat asigurări că echipa națională va lupta, în Cipru, pentru a obține cele 3 puncte în preliminariile pentru World Cup 2026. Turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic va putea fi urmărit, în exclusivitate, în Universul Antena.

Ce a spus Nicolae Stanciu după România – Canada 0-3

Nicolae Stanciu a explicat care au fost problemele tricolorilor din cadrul partidei cu Canada. Acesta a transmis că, până la partida cu Cipru, jucătorii vor munci, pentru a avea o prestație mai bună și a obține cele 3 puncte.

“E rușinos. Îmi cer scuze fanilor care au fost prezenți pe stadion și tuturor românilor. E un rezultat rușinos să pierzi 0-3 acasă.

Toate nu s-au legat în această seară. Am fost lipsiți de agresivitate în joc. Sunt primul care își asumă acest eșec! Acum nu avem altceva de făcut, decât să ne revenim, să fim bine.