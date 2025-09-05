"E rușinos!" Nicolae Stanciu, la pământ după România - Canada 0-3: "Sunt primul care își asumă!" - Antena Sport

Nicolae Stanciu a oferit prima reacție după România – Canada 0-3, meci care a fost în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Căpitanul primei reprezentative a fost la pământ, după înfrângerea de pe Arena Națională.
România nu a reușit să obțină un rezultat favorabil în fața fanilor, iar Nicolae Stanciu și-a cerut scuze și a dat asigurări că echipa națională va lupta, în Cipru, pentru a obține cele 3 puncte în preliminariile pentru World Cup 2026. Turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic va putea fi urmărit, în exclusivitate, în Universul Antena.
Ce a spus Nicolae Stanciu după România – Canada 0-3
Nicolae Stanciu a explicat care au fost problemele tricolorilor din cadrul partidei cu Canada. Acesta a transmis că, până la partida cu Cipru, jucătorii vor munci, pentru a avea o prestație mai bună și a obține cele 3 puncte.
“E rușinos. Îmi cer scuze fanilor care au fost prezenți pe stadion și tuturor românilor. E un rezultat rușinos să pierzi 0-3 acasă.
Toate nu s-au legat în această seară. Am fost lipsiți de agresivitate în joc. Sunt primul care își asumă acest eșec! Acum nu avem altceva de făcut, decât să ne revenim, să fim bine.
Nu e bine niciodată când suferi o asemenea înfrângere, mai ales când îmbraci tricoul echipei naționale. De aceea îmi cer scuze tuturor suporterilor români. Fotbalul îți dă câteodată a doua șansă, noi o avem peste câteva zile, în Cipru.
Toți trebuie să ne privim în oglindă, să fim sinceri cu noi. Astăzi nu am jucat ceea ce ne-am dorit. Toți vom încerca să ne ridicăm nivelul și să fim bine în Cipru.
Toată lumea care ajunge la națională prima dată e ajutată să se integreze. Nu cred că e niciun fel de problemă din acest punct de vedere.
Nu mai e bun acum moralul, încercăm să ne revenim. Pentru mine un eșec la echipa națională este de 100 de ori mai rău decât unul la echipa de club. Trebuie să ne privim pe noi, să vedem ce am făcut, ce putem face mai bine în aceste două, trei zile pe care le avem. Trebuie să arătăm altfel în Cipru”, a spus Nicolae Stanciu, în exclusivitate pentru AntenaSport.
EXCLUSIV | Dennis Man, prima reacție după România – Canada 0-3
Dennis Man a oferit prima reacție după România – Canada 0-3, meci care a fost în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Jucătorul echipei naționale s-a declarat dezamăgit după înfrângerea de pe Arena Națională.
România nu a reușit să învingă Canada în meciul de test de pe Arena Națională. Tricolorii își continuă drumul spre World Cup în Cipru, unde vor să obțină cele 3 puncte.
“Un meci dificil. Ne-am dorit să câștigăm, din păcate nu s-a putut. Nu avem ce să facem, capul în pământ, ne așteaptă meciuri mult mai importante.
Am tratat în serios meciul din această seară, din păcate au fost mai buni. Nu avem ce să facem, trebuie să pregătim foarte bine meciul cu Cipru. Mergem să luăm cele 3 puncte.
Am vrut să le punem probleme, dar sunt o echipă puternică, cu jucători valoroși. În această seară nu am reușit.
Eu sunt din ce în ce mai bine, mă pregătesc bine. Cred că sunt pe drumul cel bun”, a spus Dennis Man, în exclusivitate pentru AntenaSport.
