Dennis Man, prima reacție după România - Canada 0-3: "Nu avem ce să facem! Capul în pământ!" - Antena Sport

Dennis Man a oferit prima reacție după România – Canada 0-3, meci care a fost în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Jucătorul echipei naționale s-a declarat dezamăgit după înfrângerea de pe Arena Națională.
România nu a reușit să învingă Canada în meciul de test de pe Arena Națională. Tricolorii își continuă drumul spre World Cup în Cipru, unde vor să obțină cele 3 puncte.
- Turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.
Ce a spus Dennis Man după România – Canada 0-3
“Un meci dificil. Ne-am dorit să câștigăm, din păcate nu s-a putut. Nu avem ce să facem, capul în pământ, ne așteaptă meciuri mult mai importante.
Am tratat în serios meciul din această seară, din păcate au fost mai buni. Nu avem ce să facem, trebuie să pregătim foarte bine meciul cu Cipru. Mergem să luăm cele 3 puncte.
Am vrut să le punem probleme, dar sunt o echipă puternică, cu jucători valoroși. În această seară nu am reușit.
Eu sunt din ce în ce mai bine, mă pregătesc bine. Cred că sunt pe drumul cel bun”, a spus Dennis Man, în exclusivitate pentru AntenaSport.
România – Canada 0-3
Meciul România – Canada 3-0 a putut fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY vineri, de la ora 21:00. Partida amicală a fost LIVE VIDEO pe AS.ro și în aplicația AntenaSport.
Tricolorii lui Mircea Lucescu au suferit o înfrângere dură în amicalul de lux de pe Arena Naţională. Jonathan Davis, Ahmed şi Sigur au marcat golurile canadienilor. După această partidă, România își continuă drumul spre World Cup 2026 în Cipru. Turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.
Cum au arătat echipele de start:
România: Moldovan – Rațiu, Burcă, Ghiță, Bancu – R. Marin, M. Marin – Man, Stanciu, Dobre – Drăguș.
Rezerve: Târnovanu, Sava, M. Popescu, Racovițan, Șut, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu, Chipciu, Baiaram.
Canada: Crepeau – Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea – Buchanan, Kone, Eustaquio, Ahmed – David, Oluwaseyi.
Rezerve: St. Clair, Hibbert, Marshall-Rutty, Bassong, Knight-Lebel, Waterman, Choiniere, Bliar, Hoilett, Saliba, Nelson, David.
- România – Canada 0-3. Tricolorii au suferit o înfrângere ruşinoasă în amicalul de lux de pe Arena Națională
- Mircea Lucescu și-a pus mâinile în cap, după ce Canada a marcat al 3-lea gol, în amicalul cu România
- Denis Drăguș, două ratări uriașe în România – Canada! Ar fi putut înscrie un gol de generic
- Florin Prunea nu l-a iertat pe Horațiu Moldovan pentru gafa din România – Canada: „Stânjenitor”
- Mihai Stoica, atac lansat la adresa lui Mircea Lucescu! Ce l-a nemulțumit pe oficialul FCSB: „Batem toate recordurile”