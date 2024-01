"Este un jucător de echipa naţională!" Anunţ uriaş venit de la FRF despre un jucător de la FCSB: "Mi se pare normal să îl luăm!" - Antena Sport

Adrian Şut a avut mai multe tentative de a renunţa. „Când mă despărțeam de mama, de tata, mi se rupea inima”, şi-a amintit fotbalistul vicecampioanei României. Acesta anunţă că a reuşit să strângă din dinţi şi şi-a îndeplinit astfel marele vis.

„Am început la mine, la sat, în comuna Cociuba Mare, în Bihor. La echipa satului. Eram foarte mic. Am plecat de la 11 ani de acasă, a trebuit să mă maturizez forțat. Am plecat la academia celor de la Liberty Salonta, în Bihor. Cred că eram cel mai mic din internat. Nu-mi plăcea, iar la un moment dat am zis că plec acasă. Eram clasa a V-a, ai mei mă lăsaseră acolo. Am luat un microbuz și m-am dus acasă. Ai mei s-au trezit cu mine.

(Sincer, ai plâns mult, singur, la 11 ani, într-un internat cu mulți alți copii?) Plângeam și ziua, plângeam și seara. Era prima oară când eram plecat de acasă. Nu stătea nimeni după mine să mă întrebe cum mă simt. Eram într-o cameră cu zece alți copii. Era greu. Nu era ușor să te adaptezi. Dar… Am stat acolo vreo trei ani, a trebuit să mă adaptez.

Acum, nu mai sunt o persoană care să lăcrimeze ușor. Am plâns prea mult, copil fiind. Acum, sunt călit, nu mai sunt probleme„, a declarat Adrian Şut pentru gsp.ro.