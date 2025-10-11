Florin Tănase a spus care e atuul nostru înaintea meciului crucial cu Austria: "Suntem pregătiţi" - Antena Sport

Închide meniul
Florin Tănase a spus care e atuul nostru înaintea meciului crucial cu Austria: "Suntem pregătiţi"

Home | Fotbal | Echipa naţională | Florin Tănase a spus care e atuul nostru înaintea meciului crucial cu Austria: “Suntem pregătiţi”
EXCLUSIV

Florin Tănase a spus care e atuul nostru înaintea meciului crucial cu Austria: “Suntem pregătiţi”

Publicat: 11 octombrie 2025, 12:36

Florin Tănase, în interviul exclusiv pentru AntenaSport

Florin Tănase, care a înscris în meciul tur cu Austria, partidă pierdută de tricolori, speră să marcheze şi în jocul de pe Arena Naţională. România – Austria e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45.

Naţionala trebuie neapărat să câştige pentru a mai păstra şanse matematice la primul loc în grupă.

Florin Tănase, înainte de România – Austria: “Atuul nostru e dăruirea”

(n.r: Cum sunteţi?) Suntem focusaţi, pregătiţi, zic eu, pentru acest meci. Îl jucăm acasă, împotriva unei echipe foarte bune. O să avem suporterii de partea noastră, care cu siguranţă o să ne împingă de la spate. Suntem obligaţi să câştigăm.

(n.r: Ai marcat şi în tur, din păcate, am pierdut. Speri să marchezi şi în retur?) Îmi doresc, sper să se întâmple din nou. Cu siguranţă nu va fi un joc uşor. Trebuie să facem un meci perfect, să fim atenţi pe tot parcursul meciului pentru că sunt o echipă care are în componenţă jucători foarte valoroşi, majoritatea din Bundesliga.

(n.r: Care e atuul României?) Dăruirea, vrem să ne luăm revanşa. Avem calitate, putem să facem un joc combinativ, ofensiv.

(n.r: Toţi sunteţi cu moralul sus, după victoria cu Moldova) Trebuie să fim montaţi. Trebuie să analizezi ce ai făcut bine, ce ai făcut rău şi să fii pregătit 100% pentru meciul care urmează. Eu zic că suntem pregătiţi.

(n.r: Vă gândiţi la baraj?) Da, ne gândim şi la baraj. Ne gândim să câştigăm aceste meciuri rămase, să terminăm pe locul 2 în grupă.

(n.r: Visaţi la Mondial?) Da, normal, ne gândim acolo. Dar trebuie să o luăm pas cu pas, să fim o echipă solidă, matură.

Cât câştigă un român, alături de soţie, în Germania: "Degeaba faci atâţia bani, că nu eşti fericit"Cât câştigă un român, alături de soţie, în Germania: "Degeaba faci atâţia bani, că nu eşti fericit"
(n.r: Vă poate surprinde Austria?) Nu cred că ne pot surprinde cu ceva. Am făcut şi analiza cu Mister”, a declarat Florin Tănase în exclusivitate pentru AntenaSport.

 

