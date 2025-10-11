Florin Tănase a spus care e atuul nostru înaintea meciului crucial cu Austria: "Suntem pregătiţi" - Antena Sport

Florin Tănase, care a înscris în meciul tur cu Austria, partidă pierdută de tricolori, speră să marcheze şi în jocul de pe Arena Naţională. România – Austria e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45.

Naţionala trebuie neapărat să câştige pentru a mai păstra şanse matematice la primul loc în grupă.

Florin Tănase, înainte de România – Austria: “Atuul nostru e dăruirea”

“(n.r: Cum sunteţi?) Suntem focusaţi, pregătiţi, zic eu, pentru acest meci. Îl jucăm acasă, împotriva unei echipe foarte bune. O să avem suporterii de partea noastră, care cu siguranţă o să ne împingă de la spate. Suntem obligaţi să câştigăm.

(n.r: Ai marcat şi în tur, din păcate, am pierdut. Speri să marchezi şi în retur?) Îmi doresc, sper să se întâmple din nou. Cu siguranţă nu va fi un joc uşor. Trebuie să facem un meci perfect, să fim atenţi pe tot parcursul meciului pentru că sunt o echipă care are în componenţă jucători foarte valoroşi, majoritatea din Bundesliga.

(n.r: Care e atuul României?) Dăruirea, vrem să ne luăm revanşa. Avem calitate, putem să facem un joc combinativ, ofensiv.