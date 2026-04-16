Florin Tănase îl așteaptă pe Gică Hagi la națională: „Merită. Toți trebuie să dăm totul”

Florin Tănase a oferit declarații despre noul selecționer al României. Răzvan Burleanu a anunțat azi, după ședința Comitetului Executiv, faptul că va începe negocierile cu „Regele”.

Decarul FCSB-ului abia așteaptă să fie pregătit din nou de Gică Hagi, de data aceasta la națională. Tănase s-a declarat convins de faptul că „Regele” merită să fie numit din nou selecționer.

„Da, suntem pregătiți. L-au prezentat deja? Eu îl cunosc foarte bine pe domnul Hagi. Aveam 16 ani când l-am întâlnit prima dată, aveam emoții foarte mari. Am fost crescut de dânsul. Sunt fericit, pentru că în primul rând merită domnul Hagi ca, la un moment dat, să conducă echipa națională. Iar la cât iubește dânsul echipa națională, cu siguranță va face orice pentru națională. Cei care vor merge acolo vor fi chemați de dânsul și trebuie să dea totul”, a declarat Florin Tănase.

Totodată, Florin Tănase a oferit declarații și despre Mircea Lucescu, cel care a decedat în urmă cu o săptămână. Mijlocașul FCSB-ului a avut un mesaj superb despre „Il Luce”, după ce a văzut colecția acestuia de tricouri.

„Ne-a povestit dânsul că a făcut acest echipament, l-a cumpărat. Acum l-am văzut pentru prima dată și e ceva incredibil cu ce echipamente jucau în acele vremuri. Le-a adus aici să le vadă toată lumea care este interesată de istoria fotbalului. Am văzut și tricoul lui Pele, a fost emoționant.