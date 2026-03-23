„Oh, Doamne…” Reacția lui Florin Niță când a văzut cine apără poarta României cu Turcia

Situație complicată pentru România înaintea barajului cu Turcia, după accidentarea portarului Ionuț Radu. Selecționerul Mircea Lucescu a decis să îl convoace pe Laurențiu Popescu, însă alegerea a stârnit controverse.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul internațional Florin Niță consideră că soluția potrivită ar fi fost Ștefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB.

„Am văzut că va lipsi și Ionuț Radu. Oh, Doamne… E destul de complicat. În ultima vreme, în anturajul echipei naționale s-au tot schimbat portarii”, a declarat Niță pentru Digi Sport.

Acesta este de părere că Târnovanu ar fi putut face față presiunii unui meci atât de important: „Cred că era unul dintre portarii care puteau face față la momentul actual. Trebuia să fie acolo, chiar dacă are probleme la echipa de club”.

În opinia sa, prezența goalkeeperului de la FCSB ar fi oferit mai multă siguranță defensivei: „Cu el acolo, cred că stăteau altfel lucrurile. Dar este decizia celor de acolo și ei au ultimul cuvânt”.