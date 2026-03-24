Francois Letexier va conduce Turcia – România! Arbitrul de top care ne-a purtat noroc

François Letexier este arbitrul care a fost desemnat să conducă duelul crucial dintre Turcia şi România, din semifinalele barajului pentru World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena.

Acesta a condus finala EURO 2024, dintre Spania şi Anglia, şi i-a mai condus pe tricolori în trei rânduri, meciuri în care am înregistrat două victorii şi un egal.

Francois Letexier va conduce Turcia – România

Ultimul meci în care România l-a avut la centru pe François Letexier a fost cel cu Israel, disputat în noiembrie 2023. Conduşi de Edi Iordănescu, jucătorii noştri se impuneau cu 2-1 şi obţineau calificarea matematică la EURO 2024.

“Arbitrul finalei EURO 2024 va arbitra duelul de la Istanbul! François Letexier va conduce la centru meciul Turcia – România. Va fi pentru a patra oară când francezul va oficia un meci al tricolorilor.

Precedentele trei partide au fost Lituania – România 1-2 (11.10.2018), România – Irlanda de Nord 1-1 (04.09.2020) și Israel – România 1-2 (18 noiembrie 2023), meciul care a consfințit calificarea la EURO 2024!”, se arată în comunicatul emis de Federaţia Română de Fotbal.