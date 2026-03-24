Francois Letexier va conduce Turcia – România! Arbitrul de top care ne-a purtat noroc

François Letexier este arbitrul care a fost desemnat să conducă duelul crucial dintre Turcia şi România, din semifinalele barajului pentru World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena.
Acesta a condus finala EURO 2024, dintre Spania şi Anglia, şi i-a mai condus pe tricolori în trei rânduri, meciuri în care am înregistrat două victorii şi un egal.
Francois Letexier va conduce Turcia – România
Ultimul meci în care România l-a avut la centru pe François Letexier a fost cel cu Israel, disputat în noiembrie 2023. Conduşi de Edi Iordănescu, jucătorii noştri se impuneau cu 2-1 şi obţineau calificarea matematică la EURO 2024.
“Arbitrul finalei EURO 2024 va arbitra duelul de la Istanbul! François Letexier va conduce la centru meciul Turcia – România. Va fi pentru a patra oară când francezul va oficia un meci al tricolorilor.
Precedentele trei partide au fost Lituania – România 1-2 (11.10.2018), România – Irlanda de Nord 1-1 (04.09.2020) și Israel – România 1-2 (18 noiembrie 2023), meciul care a consfințit calificarea la EURO 2024!”, se arată în comunicatul emis de Federaţia Română de Fotbal.
Turcia – România va avea loc joi, 26 martie, de la ora 19:00, în semifinalele barajului pentru World Cup 2026. Dacă va câştiga meciul de la Istanbul, România se va duela cu învingătoarea dintre Kosovo şi Slovacia, în finală, pe 31 martie, de la ora 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
- Modificarea pregătită de Mircea Lucescu în lotul României după revenirea lui Ionuț Radu. Cine iese din schemă
- Lotul României pentru play-off-ul CM 2026. Toate regiunile istorice ale României de azi sunt reprezentate
- Veste uriașă pentru Mircea Lucescu. Anunțul Celtei Vigo despre Ionuț Radu înainte de Tucia – România
- Hagi, anunţ înainte de Turcia. Ce se întâmplă în vesiarul “tricolorilor”: “Asta am înțeles de la Ianis!”
- Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”