"Gheorghe Hagi n-ar trebui să fie selecționer". Raul Rusescu, opinie tranșantă contra curentului - Antena Sport

Gică Hagi a fost unul dintre numele asociate cu banca tehnică a naționalei odată cu remiza României cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială. Deși multe persoane au susținut că “Regele” merită să vină în locul lui Mircea Lucescu, Raul Rusescu nu este de aceeași părere.

Fostul atacant crede că două motive importante nu îi permit lui Hagi să devină acum antrenorul reprezentativei.

Raul Rusescu: “Gândește-te ce discuții s-ar naște”

Viitorul lui Mircea Lucescu devenise incert după ultimul rezultat din calificările pentru World Cup 2026, însă după discuția de ieri cu Răzvan Burleanu ar urma să rămână pe banca “tricolorilor”. Între ziua meciului și ședință, au fost mai multe personaje care l-au dat pe Gică Hagi drept următorul selecționer.

Raul Rusescu a comentat situația de la națională și e de părere că legendarul jucător român nu ar putea să preia acum echipa din cauza a două motive ce ar putea naște discuții prea mari. Primul e legat de posibilele convocări ale lui Ianis Hagi, iar celălalt de acțiunile sale de la Farul.

“Cred că Gheorghe Hagi n-ar trebui să fie selecționer atât timp cât Ianis e încă jucător în activitate. Peste 10 ani poate să preia echipa națională, nu contează vârsta. Gândește-te ce discuții s-ar naște în momentul în care Gheorghe Hagi ar deveni selecționer și îl va convoca pe Ianis Hagi.