Mircea Lucescu, ca și plecat de la națională. Conducerea FRF îl vrea dat afară - Antena Sport

Mircea Lucescu, ca și plecat de la națională. Conducerea FRF îl vrea dat afară

Mircea Lucescu, ca și plecat de la națională. Conducerea FRF îl vrea dat afară
UPDATE

Mircea Lucescu, ca și plecat de la națională. Conducerea FRF îl vrea dat afară

Andrei Nicolae Publicat: 11 septembrie 2025, 10:44

Mircea Lucescu, ca și plecat de la națională. Conducerea FRF îl vrea dat afară

Mircea Lucescu - Răzvan Burleanu / Colaj Profimedia

Mircea Lucescu se va întâlni astăzi cu Răzvan Burleanu pentru a discuta despre viitorul său pe banca naționalei României. Discuția pe care o vor purta cei doi vine după rezultatul rușinos al României din cel mai recent meci disputat în preliminariile pentru Cupa Mondială, scor 2-2 contra Ciprului.

La Casa Fotbalului au ajuns deja câteva personaje importante atât din cadrul FRF, cât și din staff-ul lui “Il Luce”.

Lucescu discută astăzi cu Burleanu despre viitorul său

Update: Potrivit surselor Antena Sport, Mircea Lucescu va părăsi mai mult ca sigur naționala României. Conducerea FRF își dorește ca selecționerul de 80 de ani să fie îndepărtat de pe banca tehnică.

Știrea inițială

Sediul Federației Române de Fotbal găzduiește astăzi discuția legată de viitorul lui Mircea Lucescu. Până acum, acolo au ajuns deja Mihai Stoichiță (directorul tehnic FRF), Răzvan Burleanu (președintele FRF), dar și secunzii selecționerului, Ionel Gane și Florin Constantinovici.

Miercuri, la o zi după remiza cu Cipru din calificările World Cup 2026, Mircea Lucescu a menționat în două rânduri că este dispus să se dea la o parte atât timp cât federația va găsi o soluție pentru a-l înlocui. În urmă cu puțin timp, “Il Luce” și-a făcut și el apariția la Casa Fotbalului și a transmis un mesaj tranșant. În cazul în care selecționerul de 80 de ani va pleca de la națională, jucătorii din vestiar și conducerea FRF au deja un favorit pentru a-l substitui.

România are numai 7 puncte după 5 jocuri disputate în aceste preliminarii pentru World Cup 2026. Tricolorii au fost învinşi de Bosnia, Austria şi au făcut egal cu Cipru în deplasare. Au învins San Marino în deplasare şi Cipru acasă.

Calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026 e compromisă. România mai are numai şanse matematice să prindă primul loc. Bosnia, liderul grupei, are 12 puncte din 5 meciuri, iar Austria, care se află pe 2, are maximum de puncte după 4 partide disputate în grupă. România mai are de jucat în grupa de calificare cu Austria, acasă, cu Bosnia, în deplasare şi cu San Marino acasă. Următoarea partidă din preliminarii va fi cu Austria, pe 12 octombrie, de la ora 21:45.

