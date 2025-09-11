Mircea Lucescu, ca și plecat de la națională. Conducerea FRF îl vrea dat afară - Antena Sport

Mircea Lucescu se va întâlni astăzi cu Răzvan Burleanu pentru a discuta despre viitorul său pe banca naționalei României. Discuția pe care o vor purta cei doi vine după rezultatul rușinos al României din cel mai recent meci disputat în preliminariile pentru Cupa Mondială, scor 2-2 contra Ciprului.

La Casa Fotbalului au ajuns deja câteva personaje importante atât din cadrul FRF, cât și din staff-ul lui “Il Luce”.

Lucescu discută astăzi cu Burleanu despre viitorul său

Update: Potrivit surselor Antena Sport, Mircea Lucescu va părăsi mai mult ca sigur naționala României. Conducerea FRF își dorește ca selecționerul de 80 de ani să fie îndepărtat de pe banca tehnică.

Știrea inițială

Sediul Federației Române de Fotbal găzduiește astăzi discuția legată de viitorul lui Mircea Lucescu. Până acum, acolo au ajuns deja Mihai Stoichiță (directorul tehnic FRF), Răzvan Burleanu (președintele FRF), dar și secunzii selecționerului, Ionel Gane și Florin Constantinovici.