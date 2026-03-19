Gică Hagi a numit singurul avantaj al Turciei în barajul cu România: “Doar aşa sunt favoriţi”

Viviana Moraru Publicat: 19 martie 2026, 12:11

Gica Hagi, la meciul de retragere al Generaţiei de Aur / Sport Pictures

Gică Hagi (61 de ani) a prefaţat duelul dintre Turcia şi România, din semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Partida “de foc” de la Istanbul se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00.

Gică Hagi nu se teme de turci şi a transmis că naţionala lui Vicenzo Montella are un singur avantaj, reprezentat de faptul că dispută partida pe teren propriu.

Gică Hagi a subliniat faptul că naţionala Turciei are jucători cu mare experienţă, amintindu-l în special pe Hakan Calhanoglu. Elevul lui Cristi Chivu de la Inter a ratat ultimele două meciuri, fiind accidentat.

“Regele”, care e aşteptat să preia naţionala după plecarea lui Mircea Lucescu, a amintit şi de faptul că “tricolorii” au acumulat şi ei experienţă după participarea la EURO 2024, unde au reuşit să treacă de grupe.

“Turcii au experiență deja, grupul, în marea lui majoritate, are experiență internațională, maturi. Sunt jucători experimentați și au capacitatea, cred eu, să creeze. Majoritatea spun acum că turcii sunt favoriți. Sunt favoriți doar din punctul de vedere al faptului că joacă acasă!

E singurul avantaj pe care eu îl văd, faptul că ei joacă pe teren propriu și noi jucăm în deplasare! Doar acest lucru!

Restul, eu cred că vorbim de o națională a României care are experiența participării la un Campionat European, plus a generației care are în spate experiența Campionatelor Europene jucate la U21, la U19…

Deci au experiență internațională, știu ce înseamnă aceste meciuri. Important e să ajungem la ora meciului în formă foarte bună, mulți jucători sunt în formă și arată bine. La Europene, ei au participat, noi am participat.

N-au câștigat ei Europenele, ci ei au fost la fel ca noi. Practic, experiență și ei, și noi. Da, Turcia joacă acasă și, părerea mea, poate are un jucător mai experimentat decât toți ceilalți, Calhanoglu: având în vedere echipa la care joacă acum, a jucat pe la cele mai bune echipe, are și o vârstă, un jucător foarte important”, a declarat Gică Hagi, conform prosport.ro.

