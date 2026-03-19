“Dacă nu ar fi vorbit cu Mircea Lucescu..”. A văzut că Gică Hagi a cedat acțiunile de la Farul și s-a convins

Ciprian Marica, unul dintre acționarii minoritari de la Farul, a discutat recent despre decizia lui Gică Hagi de a ceda pachetul majoritar al clubului, o mișcare ce indică și mai mult înspre ideea că “Regele” va fi noul selecționer al României. Fostul atacant crede că fostul lider al Generației de Aur a vorbit în prealabil cu Mircea Lucescu până să poarte discuțiile cu FRF privind preluarea naționalei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Venirea lui Gică Hagi la naționala României a prins din ce în ce mai mult contur după ce fostul mare jucător a decis să își cedeze pachetul majoritar de acțiuni deținute la Farul lui Gică Popescu. “Regele” ar urma să vină pe banca “tricolorilor” după plecarea lui Mircea Lucescu, moment care depinde de posibila calificare a reprezentativei la Cupa Mondială.

Ciprian Marica, convins că Hagi va fi noul selecționer al României

Recent, în sport au început să apară multe reacții după decizia luată de Gică Hagi, iar Ciprian Marica a discutat și el pe seama asta. Fostul internațional, în prezent și el în conducerea Farului din postura de acționar minoritar, s-a arătat convins că “Regele” îl va urma pe Mircea Lucescu la cârma României, după care a făcut și o speculație privind cum au decurs discuțiile cu FRF.

Fostul atacant de la Stuttgart sau Getafe crede că Hagi nu a demarat discuțiile cu FRF până nu a discutat și cu “Il Luce”, pe care îl consideră drept un mentor.

“(n.r. Este o confirmare că Gică Hagi va fi selecționer) Eu sunt convins și, la cum îl știu pe Gică Hagi, că unul dintre mentorii lui Gică este Mircea Lucescu. Și nu cred că ar fi avut o discuție cu Federația Română de Fotbal dacă nu ar fi vorbit cu Mircea Lucescu.