“Dacă nu ar fi vorbit cu Mircea Lucescu..”. A văzut că Gică Hagi a cedat acțiunile de la Farul și s-a convins

Ciprian Marica, unul dintre acționarii minoritari de la Farul, a discutat recent despre decizia lui Gică Hagi de a ceda pachetul majoritar al clubului, o mișcare ce indică și mai mult înspre ideea că “Regele” va fi noul selecționer al României. Fostul atacant crede că fostul lider al Generației de Aur a vorbit în prealabil cu Mircea Lucescu până să poarte discuțiile cu FRF privind preluarea naționalei.
Venirea lui Gică Hagi la naționala României a prins din ce în ce mai mult contur după ce fostul mare jucător a decis să își cedeze pachetul majoritar de acțiuni deținute la Farul lui Gică Popescu. “Regele” ar urma să vină pe banca “tricolorilor” după plecarea lui Mircea Lucescu, moment care depinde de posibila calificare a reprezentativei la Cupa Mondială.
Ciprian Marica, convins că Hagi va fi noul selecționer al României
Recent, în sport au început să apară multe reacții după decizia luată de Gică Hagi, iar Ciprian Marica a discutat și el pe seama asta. Fostul internațional, în prezent și el în conducerea Farului din postura de acționar minoritar, s-a arătat convins că “Regele” îl va urma pe Mircea Lucescu la cârma României, după care a făcut și o speculație privind cum au decurs discuțiile cu FRF.
Fostul atacant de la Stuttgart sau Getafe crede că Hagi nu a demarat discuțiile cu FRF până nu a discutat și cu “Il Luce”, pe care îl consideră drept un mentor.
“(n.r. Este o confirmare că Gică Hagi va fi selecționer) Eu sunt convins și, la cum îl știu pe Gică Hagi, că unul dintre mentorii lui Gică este Mircea Lucescu. Și nu cred că ar fi avut o discuție cu Federația Română de Fotbal dacă nu ar fi vorbit cu Mircea Lucescu.
Sau ar avea o discuție cu Federația doar dacă ar pleca Mircea Lucescu de acolo. Dacă lucrurile sunt discutate sau ei știu, atunci sigur au vorbit și cu Mircea Lucescu. Dacă va fi un proiect pe termen mediu și lung, omul acesta a demonstrat și are și deja experiență că știe să o facă.
Dacă mă întrebați pe mine, sincer, eu vă spun că putea să fie selecționer și din poziția de acționar principal la Farul Constanța. La cum îl cunosc pe Gică Hagi, la cât de corect este acest om, nu aș fi avut niciun dubiu, eu personal“, a spus Marica, potrivit fanatik.ro.
Condiţia uriaşă pusă de Gică Hagi pentru a prelua naţionala României
În ultima perioadă, au existat discuţii legate de urmaşul lui Mircea Lucescu pe banca României, ţinând cont de problemele de sănătate avute de “Il Luce”, cel care însă a acceptat să conducă tricolorii la barajul cu Turcia de pe 26 martie. Hagi a fost primul pe lista FRF şi a acceptat colaborarea, având însă nişte cerinţe clare.
ea mai importantă dintre ele este ca Hagi să aibă control la naţionalele României, indiferent de vârstă (România U14, România U15… până la România U21). Asta pentru ca jucătorii să funcţioneze de mici după aceleaşi repere pe care Hagi le doreşte la echipa mare. Un model care i-a reuşit la Academie.
“Regele” ar dori astfel ca echipele de juniori să evolueze în acelaşi sistem de joc cu cea mare, astfel ca paşii unor fotbalişti să fie mai uşor de făcut. În acest sens, fostul căpitan al Generaţiei de Aur a mai venit cu o cerinţă clară.
Hagi doreşte ca la toate categoriile de vârstă ale naţionalei să fie antrenori propuşi de el, astfel ca acesta să fie în control cu tot ce se întâmplă cu tricolorii mici pe care în viitor va dori să se bazeze la naţionala mare. O cerinţă revoluţionară pentru fotbalul nostru, pe care FRF a acceptat-o de asemenea.
Pe de altă parte, Hagi a cerut timp pentru a face performanţă alături de naţionala României, astfel că e de aşteptat ca înţelegerea dintre cele două părţi să aducă un contract care să ajungă chiar şi la o durată de 10 ani.
15 milioane de euro merg către copii şi juniori
Un alt aspect despre care s-a vorbit în ultima perioadă este proiectul în urma căruia 15 milioane de euro de la Guvernul României se vor îndrepta către Federaţia Română de Fotbal.
Aici rolul de consilier pe probleme de sport al lui Gică Popescu, pe lângă prim-ministrul Ilie Bolojan, a fost important. “Baciul” l-a convins pe acesta, astfel că suma menţionată mai sus va ajunge la Federaţie. Hagi şi Popescu au cerut ca cele 15 milioane de euro să meargă către “copii şi juniori”, lucru de asemenea acceptat de oficialii ce conduc fotbalul românesc.
