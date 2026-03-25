Gică Hagi a plecat la Istanbul pentru Turcia – România: “Avem talent la fel ca ei”. Cum putem câştiga meciul

Gică Hagi (61 de ani) a plecat la Istanbul pentru semifinala barajului de calificare la World Cup 2026 dintre Turcia şi România. Gică Hagi, Gică Popescu, Florin Răducioiu, Tibor Selymes şi Adi Ilie se numără printre jucătorii din Generaţia de Aur care merg să susţină naţionala lui Mircea Lucescu.

Dacă va trece de Turcia, România va juca pe 31 martie împotriva câştigătoarei dintre Slovacia şi Kosovo. World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena.

Gică Hagi e încrezător înainte de Turcia – România: “Dacă ne apărăm bine, sunt şanse mari”

Gică Hagi are încredere că România poate obţine un rezultat mare la Istanbul, dacă jucătorii lui Mircea Lucescu se vor apăra bine. De asemenea, el a declarat că nu s-ar fi pus niciodată problema să nu meargă la Istanbul. Antena Sport a anunţat în exclusivitate că Gică Hagi e decis să meargă în Turcia:

“Trebuie să fim cu toţii optimişti, trebuie să avem curaj şi multă încredere. Mergem să câştigăm. Băieţii să prindă o zi bună. Toată lumea, nea Mircea, jucătorii, să fie inspiraţi. E clar că întâlnim o echipă foarte bună, foarte talentată, dar şi noi suntem talentaţi, la fel ca ei. Dacă ne apărăm bine, sunt şanse mari.

(n.r. ce v-a făcut să vă răzgândiţi?) Cine a spus asta? E total eronat.