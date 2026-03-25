Gică Hagi a plecat la Istanbul pentru Turcia – România: “Avem talent la fel ca ei”. Cum putem câştiga meciul

Gică Hagi (61 de ani) a plecat la Istanbul pentru semifinala barajului de calificare la World Cup 2026 dintre Turcia şi România. Gică Hagi, Gică Popescu, Florin Răducioiu, Tibor Selymes şi Adi Ilie se numără printre jucătorii din Generaţia de Aur care merg să susţină naţionala lui Mircea Lucescu.
Dacă va trece de Turcia, România va juca pe 31 martie împotriva câştigătoarei dintre Slovacia şi Kosovo.
Gică Hagi e încrezător înainte de Turcia – România: “Dacă ne apărăm bine, sunt şanse mari”
Gică Hagi are încredere că România poate obţine un rezultat mare la Istanbul, dacă jucătorii lui Mircea Lucescu se vor apăra bine. De asemenea, el a declarat că nu s-ar fi pus niciodată problema să nu meargă la Istanbul. Antena Sport a anunţat în exclusivitate că Gică Hagi e decis să meargă în Turcia:
“Trebuie să fim cu toţii optimişti, trebuie să avem curaj şi multă încredere. Mergem să câştigăm. Băieţii să prindă o zi bună. Toată lumea, nea Mircea, jucătorii, să fie inspiraţi. E clar că întâlnim o echipă foarte bună, foarte talentată, dar şi noi suntem talentaţi, la fel ca ei. Dacă ne apărăm bine, sunt şanse mari.
(n.r. ce v-a făcut să vă răzgândiţi?) Cine a spus asta? E total eronat.
Noi mergem pentru meci, nu mergem să ne distrăm. Mergem să vedem meciul. Ne interesează să câştigăm, astea sunt gândurile noastre. Mergem să îi sprijinim pe băieţi.
Vorbim de două echipe talentate care au fost la EURO. Au trecut de grupe. Sunt echipe bune. De aici încolo fiecare trebuie să demonstreze care e mai bună. Din păcate pentru mine, am picat cu Turcia. Nu îmi împart inima, nu se poate, dar cineva o să plângă la sfârşit sau o să fie trist. Vorbim de un meci de un ritm şi de un intensitate foarte bun. Ei au doar un avantaj legat de terenul propriu, dar jucătorii trebuie să fie conectaţi, foarte inteligenţi, pentru că au jucat la Europene, au experienţă.
Motto-ul meu e că echipa câştigă meciul, aduce trofee, jucătorul face diferenţa. Ca să câştigi, trebuie să marchezi. Trebuie să ai convingere, să crezi în ce faci, să te duci să marchezi goluri. Dar trebuie şi să te aperi foarte bine.
n.r. veţi vedea echipa cu alţi ochi?) Nu are rost să vorbim de acest lucru, ar fi lipsă de respect pentru nea Mircea”, a declarat Gică Hagi.
