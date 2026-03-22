Gică Hagi i-a luat prin surprindere pe turci, înaintea barajului cu România. Fotbalistul “surpriză” remarcat de “Rege”

Viviana Moraru Publicat: 22 martie 2026, 9:27

Gică Hagi, la conferinţa de presă/ AntenaSport

Gică Hagi i-a surprins pe turci, înaintea barajului cu România. “Regele” l-a lăudat pe Hakan Calhanoglu, starul lui Cristi Chivu de la Inter, înaintea duelului “de foc” de la Istanbul, de pe 26 martie.

Turcii se aşteptau ca Gică Hagi să-i laude pe Arda Guler, de la Real Madrid, sau pe Kenan Yildiz, de la Juventus, înaintea meciului cu “tricolorii” lui Mircea Lucescu.

Gică Hagi l-a lăudat pe Hakan Calhanoglu prin primsa experienţei pe care o are. “Regele” a transmis că turcul a evoluat la cel mai înalt nivel.

“N-au câștigat ei Europenele, ci ei au fost la fel ca noi. Practic, experiență și ei, și noi. Da, Turcia joacă acasă și, părerea mea, poate are un jucător mai experimentat decât toți ceilalți, Calhanoglu: având în vedere echipa la care joacă acum, a jucat pe la cele mai bune echipe, are și o vârstă, un jucător foarte important”, a declarat Gică Hagi, conform prosport.ro.

După aceste declaraţii, jurnaliştii turci au reacţionat: “Hagi avertizează România despre Turcia! Nici Arda Güler, nici Kenan Yıldız…”, au titrat cei de la fanatik.tr.

“Legenda României a atras atenţia asupra lui Hakan Calhanoglu, starul din Serie A şi al echipei naţionale”, au mai notat turcii.

Hakan Calhanoglu, ajuns la 32 de ani, este cotat la suma de 22 de milioane de euro. Cei mai bine evaluaţi jucători din lotul Turciei sunt Arda Guler (90 de milioane de euro, Real Madrid) şi Kenan Yildiz (75 de milioane de euro, Juventus).

Calhanoglu, jucător de bază al lui Cristi Chivu la Inter, a fost măcinat de accidentări în acest sezon. Turcul a reuşit totuşi să marcheze nouă goluri şi să ofere patru pase decisive în cele 25 de meciuri bifate în toate competiţiile.

Lotul Turciei pentru barajul cu România

  • PORTARI: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Şengezer (Başakșehir), Ugurcan Cakir (Galatasaray)
  • FUNDAȘI: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma)
  • MIJLOCAȘI: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beșiktaș), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)
  • ATACANȚI: Aral Simsir (Midtjylland), Arda Guler (Real Madrid), Baris Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gul (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasımpașa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Beșiktaș), Yunus Akgun (Galatasaray)

Lotul României pentru meciul cu Turcia

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeş, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
  • MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
  • ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
