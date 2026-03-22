Gică Hagi i-a luat prin surprindere pe turci, înaintea barajului cu România. Fotbalistul “surpriză” remarcat de “Rege”

Gică Hagi i-a surprins pe turci, înaintea barajului cu România. “Regele” l-a lăudat pe Hakan Calhanoglu, starul lui Cristi Chivu de la Inter, înaintea duelului “de foc” de la Istanbul, de pe 26 martie.

Turcii se aşteptau ca Gică Hagi să-i laude pe Arda Guler, de la Real Madrid, sau pe Kenan Yildiz, de la Juventus, înaintea meciului cu “tricolorii” lui Mircea Lucescu.

Turcii, surprinşi de Gică Hagi înaintea barajului cu România

Gică Hagi l-a lăudat pe Hakan Calhanoglu prin primsa experienţei pe care o are. “Regele” a transmis că turcul a evoluat la cel mai înalt nivel.

“N-au câștigat ei Europenele, ci ei au fost la fel ca noi. Practic, experiență și ei, și noi. Da, Turcia joacă acasă și, părerea mea, poate are un jucător mai experimentat decât toți ceilalți, Calhanoglu: având în vedere echipa la care joacă acum, a jucat pe la cele mai bune echipe, are și o vârstă, un jucător foarte important”, a declarat Gică Hagi, conform prosport.ro.

După aceste declaraţii, jurnaliştii turci au reacţionat: “Hagi avertizează România despre Turcia! Nici Arda Güler, nici Kenan Yıldız…”, au titrat cei de la fanatik.tr.