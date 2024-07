Gigi Becali, sfat pentru naşul Gică Hagi! Patronul FCSB-ului i-a transmis "Regelui" dacă să preia sau nu naţionala României! - Antena Sport

Gigi Becali, sfat pentru naşul Gică Hagi! Patronul FCSB-ului i-a transmis "Regelui" dacă să preia sau nu naţionala României! Gică Hagi şi Gigi Becali / SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES via Hepta Gigi Becali a venit cu un sfat pentru naşul său Gică Hagi. „Regele” ar fi prima variantă de înlocuitor pentru Edi Iordănescu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gigi Becali i-a transmis lui Gică Hagi că, dacă ar fi în locul lui, el nu ar prelua naţionala României. Gigi Becali, sfat pentru naşul Gică Hagi! Patronul FCSB-ului i-a transmis „Regelui” dacă să preia sau nu naţionala României! „Edi Iordănescu ştiam că pleacă. V-am spus. Gică e cea mai bună soluţie, e adevărat, care mai poate face ceva, deşi cred că nici el nu poate să facă. Eu dacă sunt în locul lui Gică, nu vin. Ce potenţial, am fost la un gol să fim pe ultimul loc! Nu avem valoare. Şi dacă vin şi Mourinho, şi Guardiola, şi ăla de la Real Madrid (n.r: Carlo Ancelotti), toţi 3 nu pot face nimic. Gică Hagi face minuni. Dacă îl ia pe jucător şi îl antrenează el. Aici nu îl mai antrenează el. Aici ce poate să facă? Ştiam (n.r.: că pleacă Edi Iordănescu), el nu vede ce are? Fotbalul se joacă cum am jucat noi astăzi. Nu cum a jucat naţionala, contraatac şi dăm un gol. Du-te, mă, care generaţie? Dacă nu ai doi-trei jucători de peste 20-30 de milioane, să joace la echipe mari, care generaţie? Reclamă

Drăguşin, să zicem că ar fi. Man e 11 milioane, nu e 30. Ce să faci cu Man? Stanciu, e adevărat, e un jucător complet. În rest, avem noi jucători de 20-30 de milioane? Să joace la Parma, cine e Parma?

Dacă are 26 de ani, aia e valoarea lui (n.r.: a lui Dennis Man), 10-15. El trebuia, când a plecat, să crească mult mai mult. El atât are creştere, e serios, are viaţă sportivă. Are valoarea lui, dar de atât”, a spus Gigi Becali la primasport.ro.

Ciprian Marica e convins că Gică Hagi trebuie să fie numit la naţionala României: „Este momentul să accepte o nouă provocare!”

Ciprian Marica este convins că Gică Hagi trebuie să fie numit de Răzvan Burleanu la naţionala României. „Regele” ar putea să devină selecţionerul tricolorilor, după ce Edi Iordănescu a decis să nu îşi prelungească contractul.

Gică Hagi este favorit să preia reprezentativa României după EURO 2024. Şi-ar fi găsit deja şi un înlocuitor la Farul. În cazul în care va accepta o posibilă ofertă de la FRF, Adi Mutu ar urma să devină antrenorul constănţenilor. Hagi trebuie şi să renunţe la pachetul majoritar de acţiuni de la club, pentru a nu fi în conflict de interese. Acţionar minoritar la Farul, Ciprian Marica este convins că Hagi este varianta ideală pentru naţionala României. „Mă tot întrebaţi dacă Gică Hagi ar fi oportun pentru echipa naţională. Ei bine, părerea mea este DA! Este momentul ca Gică Hagi să accepte o nouă provocare. Este strict părerea mea. A ajuns la maturitatea necesară, la vârsta la care merită o nouă provocare. A demonstrat că ştie să construiască şi să crească jucători şi să construiască o echipă. A lucrat cu marea majoritate a jucătorilor din actuala generaţie, ştie ce înseamnă echipa naţională cum nimeni nu ştie. Aşa că, dacă mă întrebaţi pe mine… da, aş spune că ar trebui să fie principala opţiune pentru echipa naţională de fotbal. Dacă va accepta, rămâne de văzut! Până la urmă, este Gică Hagi!”, a transmis Ciprian Marica într-o postare de pe reţelele sociale. Gică Hagi a mai fost selecţionerul României în urmă cu 23 de ani.