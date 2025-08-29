Ianis Hagi a ratat convocarea la echipa naţională! Mircea Lucescu s-a ţinut de cuvânt - Antena Sport

Ianis Hagi nu a fost convocat la echipa naţională a României, pentru meciurile cu Canada şi Cipru, din luna septembrie. Vineri, 5 septembrie, tricolorii vor juca la Bucureşti un amical contra Canadei. Partida va începe la ora 21:00 şi va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Printre cei 26 de jucători convocaţi de către Mircea Lucescu nu se regăseşte şi Ianis Hagi. Internaţionalul român este în continuare fără echipă, după ce s-a despărţit de Rangers la finalul sezonului trecut.

În ultima perioadă s-a vorbit de mai multe posibile destinaţii pentru Ianis Hagi. Până în acest moment nu s-a concretizat nimic.

În urmă cu câteva zile, chiar selecţionerul Mircea Lucescu anunţa că nu îl poate convoca pe Ianis Hagi la naţională, în condiţiile în care nu are echipă. Mai mult, selecţionerul a vorbit şi despre posibilitatea ca acesta să meargă la Rapid, după ce a discutat personal cu patronul Dan Şucu.

Propunerea este ca Ianis Hagi să meargă trei luni la Rapid dacă nu îşi găseşte echipă, după care să se mute la Genoa. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu internaţionalul român de 26 de ani.