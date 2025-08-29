Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ianis Hagi a ratat convocarea la echipa naţională! Mircea Lucescu s-a ţinut de cuvânt - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Ianis Hagi a ratat convocarea la echipa naţională! Mircea Lucescu s-a ţinut de cuvânt

Ianis Hagi a ratat convocarea la echipa naţională! Mircea Lucescu s-a ţinut de cuvânt

Publicat: 29 august 2025, 13:37

Comentarii
Ianis Hagi a ratat convocarea la echipa naţională! Mircea Lucescu s-a ţinut de cuvânt

Ianis Hagi şi Mircea Lucescu / Sport Pictures

Ianis Hagi nu a fost convocat la echipa naţională a României, pentru meciurile cu Canada şi Cipru, din luna septembrie. Vineri, 5 septembrie, tricolorii vor juca la Bucureşti un amical contra Canadei. Partida va începe la ora 21:00 şi va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Printre cei 26 de jucători convocaţi de către Mircea Lucescu nu se regăseşte şi Ianis Hagi. Internaţionalul român este în continuare fără echipă, după ce s-a despărţit de Rangers la finalul sezonului trecut.

Ianis Hagi nu a fost convocat la echipa naţională a României

În ultima perioadă s-a vorbit de mai multe posibile destinaţii pentru Ianis Hagi. Până în acest moment nu s-a concretizat nimic.

În urmă cu câteva zile, chiar selecţionerul Mircea Lucescu anunţa că nu îl poate convoca pe Ianis Hagi la naţională, în condiţiile în care nu are echipă. Mai mult, selecţionerul a vorbit şi despre posibilitatea ca acesta să meargă la Rapid, după ce a discutat personal cu patronul Dan Şucu.

Propunerea este ca Ianis Hagi să meargă trei luni la Rapid dacă nu îşi găseşte echipă, după care să se mute la Genoa. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu internaţionalul român de 26 de ani.

Reclamă
Reclamă

Lotul României pentru meciurile cu Canada şi Cipru

Portari

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

Vremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai caldVremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai cald
Reclamă
  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
Observator
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
Gigi Becali, show total după ce s-a urcat pe mașină. Ironii la adresa lui Rotaru și Șucu
Fanatik.ro
Gigi Becali, show total după ce s-a urcat pe mașină. Ironii la adresa lui Rotaru și Șucu
13:19
Tragerea la sorți a grupei Conference League, LIVE TEXT. Universitatea Craiova își află adversarele
13:12
NEWS ALERTMircea Lucescu a anunţat lista cu cei 26 de tricolori convocaţi pentru meciurile României cu Canada şi Cipru
12:54
Antrenorul lui Istanbul Başakşehir, după dubla cu Universitatea Craiova: “Am fost eliminaţi de o echipă ceva mai slabă”
12:48
Neluțu Varga pregătește lovitura verii! Negociază cu un nume uriaș, câștigător de UCL și Premier League
12:27
Concluzia lui Ilie Dumitrescu, după ce FCSB și Universitatea Craiova s-au calificat în cupele europene
12:06
Adrian Mazilu s-a întors în România pentru a semna cu Dinamo: “Am venit pentru a câştiga trofee şi a arăta cine sunt”
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi le-a cerut scuze jucătorilor săi şi le-a dat o veste mare după calificarea istorică în grupa UECL! 2 Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 3 la US Open, după o revenire de senzație! Sorana Cîrstea, eliminată de Muchova 3 Care sunt posibilii adversari ai FCSB-ului, din grupa principală a Europa League 4 FCSB – Aberdeen 3-0! Roş-albaştrii, din nou în grupa Europa League! Olaru a reuşit o “dublă”, Şut, gol superb 5 Câți bani va încasa Universitatea Craiova după calificarea istorică în Conference League 6 Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”