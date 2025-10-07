"Îmi pare rău!" Mesajul lui Denis Drăguș înaintea meciurilor cu Moldova și Austria - Antena Sport

Denis Drăguş a transmis un mesaj emoţionant pentru fanii României, dar şi pentru colegii lui de la naţională. Era pe val la naţională, în urma celor două goluri ale României din meciul cu Cipru (2-2), dar acum nu a putut onora convocarea la națională pentru duelurile cu Moldova și Austria.

Denis Drăguș s-a accidentat la ultimul meci din Turcia şi a izbucnit în lacrimi în momentul accidentării. A ştiut că practic va rata convocarea la naţionala României. Cum nu a putut onora convocarea, atacantul celor de la Eyupspor a ținut să le transmită un mesaj fanilor tricolori, pe care îi îndeamnă să umple stadionul pe 12 octombrie.

“Mulțumesc că m-ați votat în aplicația tricolorii. Îmi pare rău că nu pot fi alături de colegii mei în acest meci atât de important. Îi voi susține până la final și sper ca și voi să faceți la fel într-un număr cât mai mare pe stadion. Hai, România”, a transmis Drăguș.

Mircea Lucescu nu se va putea baza nici pe Nicușor Stanciu (accidentat) şi respectiv Nicușor Bancu (suspendat).