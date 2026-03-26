Ionuț Chirilă a găsit problema cu care se confruntă Lucescu la națională: “Nu poți”

Antrenorul Ionuț Chirilă a vorbit la superlativ despre selecționerul Mircea Lucescu, pe care îl consideră principalul avantaj al echipei naționale în confruntarea dificilă cu Turcia. În același timp, tehnicianul a evidențiat și cea mai mare problemă cu care se confruntă experimentatul antrenor: lipsa timpului pentru a implementa ideile tactice.

Chirilă este convins că experiența lui Lucescu poate face diferența într-un meci cu miză uriașă. „Mizez pe știința lui Lucescu de a închide foarte bine jocul și, în același timp, de a construi atacuri poziționale cu 10-12 pase, cu finalitate clară, care să ne aducă goluri și un rezultat favorabil”, a declarat acesta în cadrul podcastului ”Știi ce zic”..

Totuși, antrenorul avertizează că România va avea o misiune extrem de dificilă în fața unei echipe a Turciei foarte rapide și determinate. „Trebuie să anihileze contraatacurile lor. Au o viteză amețitoare în comparație cu noi”, a punctat Chirilă.

În analiza sa, acesta a oferit și un exemplu concret din jocurile recente, făcând referire la Răzvan Marin. „Am văzut greșeli elementare, cum ar fi pase date când între jucători se află adversari. Din astfel de situații se pot primi goluri decisive”, a explicat el.

Principalul impediment rămâne însă timpul limitat de pregătire. „E un volum enorm de muncă să-i înveți aceste lucruri. Lucescu are o singură problemă: nu are timpul necesar. Nu poți construi un grup funcțional în trei zile sau o săptămână”, a concluzionat Chirilă.