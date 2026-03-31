Leo Grozavu trage un semnal de alarmă: “Dacă nici Hagi nu va reuși, înseamnă că avem chiar o problemă”

Gică Hagi se pregăteşte să preia naţionala României, după ce România a ratat calificarea la Mondialul din America. Leo Grozavu crede că venirea lui Hagi aduce “speranţă”, dar dacă nici el nu va reuşi înseamnă că ne confruntăm cu o criză reală a fotbalului românesc.

“Pentru mine, venirea lui Gică Hagi la echipa națională nu înseamnă iluzie, ci speranță. Am speranțe, pentru că, dacă nici Hagi nu va reuși, înseamnă că avem chiar o problemă. Cred că ne ascundem foarte mult în spatele unor oameni care au făcut și fac foarte multe pentru fotbal”, spune Leo Grozavu pentru gsp.ro.

Tehnicianul crede că fotbalul românesc nu a reuşit să progreze şi a rămas la nivelul anilor ’70, ’80. “Toată lumea ar trebui să fie implicată: factorii de decizie, toți cei implicați în fenomen, chiar și oamenii din media. Dacă vrem să facem ceva, trebuie să fie o restructurare la nivel național, altfel nu putem. Ne mai calificăm o dată întâmplător și iarăși vor trece 20 de ani până la următoarea reușită. Ceilalți progresează, noi rămânem în ’70, ’80. Rămânem un popor talentat, dar numai atât.

Discrepanța e foarte mare, Europa este cu mult în fața noastră. Ca să recuperăm acest decalaj, trebuie să facem mult mai mult din toate punctele de vedere. Și factorul politic trebuie să fie mult mai implicat, pentru că, în momentul de față, e foarte greu ca oamenii privați să se implice”, a punctat fostul antrenor de la Botoşani.

“Îl cunosc foarte bine pe Hagi, este și un vizionar. Dar un om singur nu poate face nimic. Am încredere că poate ajuta fotbalul și la nivel managerial. A condus un club, s-a informat foarte mult din străinătate, dar are nevoie de oameni în jurul lui care să fie la fel de implicați și determinați. E o muncă titanică. Dacă vom avea așteptări mari pe termen scurt, nu vom reuși să facem nimic”, a mai considerat Leo Grozavu.