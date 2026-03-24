Lotul României pentru play-off-ul CM 2026. Toate regiunile istorice ale României de azi sunt reprezentate

Dan Roșu Publicat: 24 martie 2026, 11:46

Mircea Lucescu - Profimedia Images

Selecţionerul Mircea Lucescu a convocat 26 de fotbalişti pentru acţiunea din barajul pentru Cupa Mondială, doi portari accidentându-se de la anunţarea lotului oficial şi alţi doi fiind chemaţi pe parcurs.

Indisponibilitatea de ultimă oră a lui Mihai Popa (CFR Cluj) şi problema medicală a lui Ionuţ Radu (Celta Vigo) au dus la convocarea de urgenţă a lui Cătălin Căbuz (FC Argeş) şi Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova), cei 26 de tricolori pregătind acum în acest format adaptat marele meci cu Turcia, de joi, semifinala barajului pentru Mondial.

Iar lotul României pentru play-off-ul CM 2026 este povestea românilor de pretutindeni! Asta şi pentru că sunt reprezentate, prin jucători, toate regiunile istorice ale României de azi, notează frf.ro.

Lotul României pe regiuni

  • Muntenia: Fl. Tănase (Dâmboviţa), Mihăilă (Dâmboviţa), Ghiţă (Argeş), Aioani (Ilfov), Bîrligea (Brăila)
  • Bucureşti: R. Marin, Drăguşin, Dobre, I. Radu
  • Oltenia: Bancu (Olt), Screciu (Olt), Baiaram (Dolj), L. Popescu (Dolj)
  • Ardeal: Stanciu (Alba), Raţiu (Alba), Căbuz (Sibiu)
  • Banat: Sorescu (Caraş-Severin), Dragomir (Timiş), Miculescu (Timiş)
  • Crişana: Man (Arad), Petrila (Bihor)
  • Maramureş: Rus (Satu Mare), M. Coman (Maramureş)
  • Moldova: Burcă (Bacău)
  • Dobrogea: Mihai Popa (Constanţa)

”Vi se pare că lipseşte Bucovina din regiunile istorice ale României de azi? Dar şi câţiva tricolori? Ei bine, Coubiş e bucovinean din Suceava, deşi născut în Italia, la Milano. Iar Ianis Hagi este şi el un reprezentant al Dobrogei, deşi s-a născut la Istanbul, în Turcia. De asemenea, totalul Moldovei creşte prin Ciubotaru, născut la Roma în Italia, dar a cărui familie e originară din Focşani”, notează frf.ro.

 

