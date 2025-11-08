Lotul României U21 pentru meciurile cu Finlanda şi Spania. Pe cine a convocat Costin Curelea - Antena Sport

Atacanţi

Rareş Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj).

După primele trei meciuri disputate din cadrul Grupei A a preliminariilor pentru EURO 2027, România ocupă locul secund, cu 7 puncte, fiind la 2 puncte în urma Spaniei şi cu un punct în faţa Finlandei. Kosovo, cu 4 puncte, alături de San Marino şi Cipru, ambele fără punct cucerit, completează grupa de calificare.

Programul tricolorilor în calificările pentru EURO 2027