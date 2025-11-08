Lotul României U21 pentru meciurile cu Finlanda şi Spania. Pe cine a convocat Costin Curelea - Antena Sport

Reprezentativa U21 a României va disputa în luna noiembrie ultimele partide din acest an, în compania Finlandei, în deplasare, şi a Spaniei, pe teren propriu, la Sibiu.
Programul tricolorilor:
- Vineri, 14 noiembrie, ora 17:00: Finlanda U21 – România U21 (Stadion Veritas, Turku)
- Marţi, 18 noiembrie, ora 19:00: România U21 – Spania U21 (Stadion Municipal, Sibiu)
Lotul României U21 pentru meciurile cu Finlanda şi Spania
Portari
Ştefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua Bucureşti);
Fundaşi
Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Ţuţu (UTA Arad), Matteo Duţu (AC Milan | Italia), Răzvan Paşcalău (CS Dinamo Bucureşti), Mario Tudose (CFC Argeş), Ştefan Duţu (Farul Constanţa), Robert Sălceanu (Petrolul), Kevin Ciubotaru (AFC Hermannstadt);
Mijlocaşi
Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boţogan (Petrolul), David Matei (Universitatea Craiova), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareş Pop (Rapid), Robert Jălade (Sevilla FC | Spania), Luca Szimionaş (Hellas Verona | Italia);
Atacanţi
Rareş Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj).
După primele trei meciuri disputate din cadrul Grupei A a preliminariilor pentru EURO 2027, România ocupă locul secund, cu 7 puncte, fiind la 2 puncte în urma Spaniei şi cu un punct în faţa Finlandei. Kosovo, cu 4 puncte, alături de San Marino şi Cipru, ambele fără punct cucerit, completează grupa de calificare.
Programul tricolorilor în calificările pentru EURO 2027
- 5 septembrie 2025: România – Kosovo 0-0
- 9 septembrie 2025: San Marino – România 0-2
- 14 octombrie 2025: România – Cipru 2-0
- 14 noiembrie 2025, ora 17:00: Finlanda – România
- 18 noiembrie 2025, ora 19:00: România – Spania
- 27 martie 2026: Kosovo – România
- 31 martie 2026: România – San Marino
- 25 septembrie 2026: Cipru – România
- 30 septembrie 2026: România – Finlanda
- 6 octombrie 2026: Spania – România.
