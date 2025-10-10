„Louis Munteanu sau Daniel Bîrligea?” Ilie Dumitrescu a ales înaintea confruntării cu Austria - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a ales între Louis Munteanu și Daniel Bîrligea, înainte de România – Austria, duelul „de foc” din preliminariile World Cup 2026. Partida va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY duminică, de la ora 21:45.

Louis Munteanu a fost titular în amicalul câștigat de „tricolori” cu 2-1 cu Moldova, pe Arena Națională. Vârful de la CFR Cluj a marcat primul lui gol la națională.

„Louis Munteanu sau Daniel Bîrligea?” Ilie Dumitrescu a ales înainte de România – Austria

Ilie Dumitrescu mizează pe Daniel Bîrligea pentru duelul cu Austria. Fostul internațional consideră că atacantul de la FCSB va fi titularizat în detrimentul lui Louis Munteanu.

„La meciul cu Austria nu cred că va fi titular Louis Munteanu. Cred că se va merge pe Bîrligea”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

În repriza a doua a amicalului cu Moldova, Mircea Lucescu l-a trimis în teren pe David Miculescu, jucătorul FCSB-ului luându-i locul lui Louis Munteanu pe postul de vârf împins.