„Louis Munteanu sau Daniel Bîrligea?” Ilie Dumitrescu a ales înaintea confruntării cu Austria - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a ales între Louis Munteanu și Daniel Bîrligea, înainte de România – Austria, duelul „de foc” din preliminariile World Cup 2026. Partida va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY duminică, de la ora 21:45.
Louis Munteanu a fost titular în amicalul câștigat de „tricolori” cu 2-1 cu Moldova, pe Arena Națională. Vârful de la CFR Cluj a marcat primul lui gol la națională.
„Louis Munteanu sau Daniel Bîrligea?” Ilie Dumitrescu a ales înainte de România – Austria
Ilie Dumitrescu mizează pe Daniel Bîrligea pentru duelul cu Austria. Fostul internațional consideră că atacantul de la FCSB va fi titularizat în detrimentul lui Louis Munteanu.
„La meciul cu Austria nu cred că va fi titular Louis Munteanu. Cred că se va merge pe Bîrligea”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.
În repriza a doua a amicalului cu Moldova, Mircea Lucescu l-a trimis în teren pe David Miculescu, jucătorul FCSB-ului luându-i locul lui Louis Munteanu pe postul de vârf împins.
Louis Munteanu, în culmea fericirii după primul gol la națională
Louis Munteanu a oferit prima reacție după ce a marcat primul gol la națională, în amicalul dintre România și Moldova, încheiat cu scorul de 2-1. Atacantul de la CFR Cluj a punctat în minutul 12, din pasa lui Olimpiu Moruțan.
„E un gol care îmi dă încredere, sunt fericit că am înscris la debutul ca titular şi sper să o ţin tot aşa. Nu ştiu ce să spun, e devreme. Mister o să decidă, o să facă analiza, iar cine joacă acolo, sper să marcheze şi să câştigăm.
Aşa cum am spus-o la ultimul meci cu Hermannstadt, m-am pus pe picioare, mă simt din ce în ce mai bine şi se vede în teren că arăt bine.
Nu a fost o vară uşoară, încerc să fiu cu capul la CFR şi la echipa naţională, încerc să îmi găsesc ritmul.
Putem bate Austria, cu siguranţă. Cu fanii alături putem să câştigăm. Când sunt fanii cu noi suntem şi mai puternici. Sper să vină într-un număr mare şi să le facem o bucurie la final”, a declarat Louis Munteanu, pe AntenaSport, după România – Moldova 2-1.
