“M-am enervat foarte tare. Am simţit că nu mai pot respira…” Mircea Lucescu, prima reacţie după spitalizare

Radu Constantin Publicat: 29 martie 2026, 20:49

Comentarii
Mircea Lucescu, în timpul unui meci - Sport Pictures

Mircea Lucescu a fost dus la spital în urma unei tulburări majore de ritm cardiac. În timpul şedinţei tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecţionerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Primele măsuri de asistenţă au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naţionale, care i-au acordat primul ajutor la faţa locului. Şi două echipaje SMURD s-au deplasat de urgenţă la baza de pregătire, iar acum selecţionerul se află în afara oricărui pericol.

Mircea Lucescu a povestit pentru golazo.ro ce s-a întâmplat cu el. „M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja 3 zile. Și de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal”, a început Lucescu.

Selecţionerul a lămurit şi care este situaţia lui medicală: „Sub nicio formă n-am suferit un stop cardiac, că am văzut că unii așa au scris. Au fost fibrilații. Mi s-a mai întâmplat prima dată când eram la Brescia. Era foarte frig afară atunci și m-au dus la spital. Mi-au zis că dacă nu ies singur din fibrilații, atunci în dimineața următoare îmi vor face șocuri, dar dimineața îmi revenise pulsul. Apoi, am pățit asta cu fibrilații și la finalul anului trecut. Acum iarăși. O să mai fac mâine un alt set de investigații”.

Mircea Lucescu s-a enervat pe gafele de la gol

Mircea Lucescu spune că starea de rău s-a acutizat după ce a revăzut golul Turciei.

Reclamă
Reclamă

“Am făcut niște erori… Și la faza golului, nu se poate să tratăm așa… Nu se poate… de-asta m-am și supărat și astăzi atât de tare. Turcii, după minutul 60-65, n-ar mai fi putut duce ritmul și atunci îi puteam surprinde. Cine a analizat atent meciul a văzut că Turcia nu ne-a surprins cu nimic, absolut nimic. Situațiile pe care le-au avut în prima repriză au plecat de la niște mingi pierdute de noi, într-un mod incredibil. În rest, Turcia nu ne-a pus în dificultate deloc”, a declarat selecţionerul.

Mircea Lucescu nu a mai făcut deplasarea pentru meciul cu Slovacia.

“Unde să mai plec? Cine mă lasă să mă duc după toată tevatura asta care a ieșit azi? Sper să se descurce băieții și fără mine, deși nu pot să pricep rostul unui astfel de meci și de ce FIFA a decis așa”, a mai spus selecţionerul pentru sursa menţionată.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
