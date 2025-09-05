Marcel Răducanu are încredere în tricolori înainte de România - Canada: "Să rămânem optimiști!" - Antena Sport

Închide meniul
Marcel Răducanu are încredere în tricolori înainte de România – Canada: “Să rămânem optimiști!”

Alex Ioniță Publicat: 5 septembrie 2025, 17:37

Comentarii
Captură AntenaSport

Marcel Răducanu a vorbit despre situația echipei naționale, înainte de România – Canada, amical care va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY, de la 21:00. Fostul jucător este de părere că tricolorii pot câștiga partida de pe Arena Națională.

România își continuă drumul spre World Cup 2026 și în septembrie. După amicalul cu Canada, tricolorii se vor deplasa în Cipru, pentru un meci din preliminarii. Turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.

Ce a spus Marcel Răducanu înainte de România – Canada

Marcel Răducanu a transmis că Mircea Lucescu a avut probleme în alcătuirea lotului pentru acțiunea lunii septembrie, având în vedere situația unor jucători români din străinătate.

Totuși, fostul jucător a spus că selecționerul a convocat jucători valoroși, care pot face diferența în amicalul cu Canada.

„Sunt multe accidentări, dar nea Mircea trebuie să găsească soluții și să găsească un prim 11 bun. Dar de unde? Majoritatea sunt rezerve pe la echipele unde joacă.

Mitriță am spus tot timpul că e un fotbalist bun și merită mai mult. Dar e treaba selecționerului că el răspunde pentru rezultate. Dennis Man nici la PSV nu prea joacă și nu știu dacă a făcut bine că a plecat, nu cred că e un pas înainte. E un alt fotbal în Olanda față de Italia.

Sunt vreo 6 jucători de la FCSB. De ce ne plângem? Avem niște jucători care s-au calificat în grupa de Europa League. Eu zic să rămânem optimiști. Sunt niște jucători valoroși totuși. Mie îmi place Șut. Și Olaru cred că e într-o formă bună. Putem face un mijloc bun care să dea randament”, a spus Marcel Răducanu, citat de fanatik.ro.

Câte bilete s-au vândut la meciul România – Canada? Anunţul făcut de FRF

România – Canada se joacă vineri, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Echipa lui Mircea Lucescu se va pregăti pentru meciurile din această toamnă din preliminariile World Cup 2026 în faţa vedetelor lui Jesse Marsch.

Burse şcolare în 2025 - 2026. Condiţii pentru bursa de merit şi socialăBurse şcolare în 2025 - 2026. Condiţii pentru bursa de merit şi socială
Pentru meciul contra Canadei, una dintre cele trei ţări gazdă de la World Cup 2026, s-au vândut aproape 30.000 de bilete până în dimineaţa zilei de vineri.

Anunţul a fost făcut de Federaţia Română de Fotbal, care a anunţat că fanii îşi mai pot cumpăra fizic bilete de la casele de la Arena Naţională începând cu ora 12:00. Acestea vor fi deschise până la 21:30.

Acesta va fi primul meci al României contra Canadei, aceasta fiind a şasea ţară din CONCACAF împotriva căruia evoluează tricolorii. Celelalte cinci sunt Statele Unite ale Americii, Mexic, Cuba, Honduras și Trinidad & Tobago.

Comentarii


