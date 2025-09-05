Marcel Răducanu are încredere în tricolori înainte de România - Canada: "Să rămânem optimiști!" - Antena Sport

Marcel Răducanu a vorbit despre situația echipei naționale, înainte de România – Canada, amical care va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY, de la 21:00. Fostul jucător este de părere că tricolorii pot câștiga partida de pe Arena Națională.

România își continuă drumul spre World Cup 2026 și în septembrie. După amicalul cu Canada, tricolorii se vor deplasa în Cipru, pentru un meci din preliminarii. Turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.

Ce a spus Marcel Răducanu înainte de România – Canada

Marcel Răducanu a transmis că Mircea Lucescu a avut probleme în alcătuirea lotului pentru acțiunea lunii septembrie, având în vedere situația unor jucători români din străinătate.

Totuși, fostul jucător a spus că selecționerul a convocat jucători valoroși, care pot face diferența în amicalul cu Canada.

„Sunt multe accidentări, dar nea Mircea trebuie să găsească soluții și să găsească un prim 11 bun. Dar de unde? Majoritatea sunt rezerve pe la echipele unde joacă.