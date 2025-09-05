Câte bilete s-au vândut la meciul România - Canada? Anunţul făcut de FRF - Antena Sport

România – Canada se joacă vineri, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Echipa lui Mircea Lucescu se va pregăti pentru meciurile din această toamnă din preliminariile World Cup 2026 în faţa vedetelor lui Jesse Marsch.

Pentru meciul contra Canadei, una dintre cele trei ţări gazdă de la World Cup 2026, s-au vândut aproape 30.000 de bilete până în dimineaţa zilei de vineri.

30.000 de bilete s-au vândut la România – Canada (21:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Anunţul a fost făcut de Federaţia Română de Fotbal, care a anunţat că fanii îşi mai pot cumpăra fizic bilete de la casele de la Arena Naţională începând cu ora 12:00. Acestea vor fi deschise până la 21:30.

Acesta va fi primul meci al României contra Canadei, aceasta fiind a şasea ţară din CONCACAF împotriva căruia evoluează tricolorii. Celelalte cinci sunt Statele Unite ale Americii, Mexic, Cuba, Honduras, Trinidad & Tobago.