Marius Lăcătuş nu crede că Mircea Lucescu s-a gândit, cu adevărat, să plece de la naţională: "Nu este genul ăsta de antrenor" - Antena Sport

Mircea Lucescu s-a arătat foarte deranjat de discuţiile care au apărut după criticile pe care i le-a adresat fundaşului central Mihai Popescu. După înfrângerea cu Bosnia, scor 0-1, într-o partidă care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, Mircea Lucescu a spus că Mihai Popescu este principalul vinovat pentru primirea golului de către naţională. „Il Luce” a explicat şi de ce.

„Eu n-am fost supărat pe Mihai Popescu, doar i-am explicat. Un jucător a făcut o greșeală care ține de cunoștințele lui, pe care trebuia să le aibă de la 18 ani. Nu s-a pus problema ca această critică să aducă niște consecințe. Am avut și discuții cu el. A fost o greșeală individuală. Am vorbit cu el.

Dacă eu nu pot la vârsta mea să fac observații, să sfătuiesc, să critic, cine mai poate? Un antrenor de 30 de ani? Eu am 80 de ani, îmi permit să spun orice. Am mai spus-o și mă repet. Eu pot pleca în orice moment. În orice moment. Eu am venit să ajut. N-am niciun fel de alte obligații.