Marius Niculae, despre numirea lui Gică Hagi în funcţia de selecţioner: “Îi plac trofeele, e un învingător”

Bogdan Stănescu Publicat: 14 aprilie 2026, 16:30

Marius Niculae, despre numirea lui Gică Hagi în funcţia de selecţioner: Îi plac trofeele, e un învingător

Marius Niculae (44 de ani), oficial FRF, a comentat numirea lui Gică Hagi în funcţia de selecţioner al României. Gică Hagi a confirmat că va prelua naţionala României.

Numirea “Regelui” pe banca naţionalei este o simplă formalitate. Joi, 16 aprilie, Comitetul Executiv se va reuni pentru a-l mandata pe preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, să negocieze cu Gică Hagi preluarea naţionalei. Hagi ar fi acceptat deja condiţiile.

Marius Niculae, despre preluarea naţionalei de către Gică Hagi: “A acumulat foarte multă experienţă”

“Eu ştiu că joi e Comitetul Executiv, nu ştiu dacă va numi, sau decizia este luată în urma voturilor, să aşteptăm până joi.

Eu am lucrat cu Hagi, în primul mandat, îl cunosc foarte bine. Să vedem până se numeşte oficial, apoi putem să discutăm şi de meci şi de selecţioner, joi e cel mai indicat să vorbim de aceste aspecte.

A acumulat foarte multă experienţă, mă refer la echipa de club, a câştigat două campionate, cu Viitorul şi Farul. Lui îi plac trofeele, ştim că este un învingător, tot timpul când eram la antrenamente ne cerea maximum, să învingem, avea mentalitatea de învingător.

Nu putem să vorbim de cariera lui Gică Hagi, unul dintre cei mai mari, din punctul meu de vedere, ghinionul lui că a fost român, cred că putea câştiga Balonul de Aur. Am tricoul de la retragerea lui Gică Hagi, îl am acasă”, a declarat Marius Niculae.

A sfidat moartea şi a plătit cu viaţa. Mihai s-a filmat conducând cu 300 km/h cu 2 zile înainte de accident
Firma implicată în scandalul pozelor trucate dinaintea alegerilor nu a avut bani să își achite taxa de timbru. A avut de recuperat o sumă consistentă
