Marius Şumudică a ales primul 11 al României pentru meciul cu Cipru. Schimbările pe care le-ar face - Antena Sport

Marius Şumudică a ales primul 11 al României pentru meciul cu Cipru. Schimbările pe care le-ar face

Marius Şumudică a ales primul 11 al României pentru meciul cu Cipru. Schimbările pe care le-ar face

Marius Şumudică a ales primul 11 al României pentru meciul cu Cipru. Schimbările pe care le-ar face

Publicat: 9 septembrie 2025, 10:52

Marius Şumudică a ales primul 11 al României pentru meciul cu Cipru. Schimbările pe care le-ar face

Marius Şumudică, într-o conferinţă de presă - Profimedia Images

Marius Şumudică a ales primul 11 al României pentru meciul cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026. Partida de la Larnaca se va disputa azi, de la ora 21:45, şi va fi în format live text pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Marius Şumudică s-a declarat convins că vor exista schimbări în echipa de start, faţă de meciul pierdut cu Canada, scor 0-3. Antrenorul i-ar titulariza pe Mihai Popescu, Adrian Şut şi pe Alexandru Mitriţă sau Ştefan Baiaram, în flancul stâng al atacului.

Marius Şumudică a ales primul 11 al României pentru meciul cu Cipru

Totodată, “Şumi” a precizat că i-ar oferi tot lui Horaţiu Moldovan postul de titular în poarta naţionalei, în ciuda gafei uriaşe comise la amicalul cu Canada.

“Sunt ferm convins că echipa națională va suferi modificări la meciul cu Cipru. Nu știu la portar, dar Rațiu va continua. Cred că vor juca Popescu și Burcă. Din punctul meu de vedere, Bancu în partea stângă. Eu aș juca cu Șut în zona centrală. Probabil că Răzvan Marin și Stanciu nu vor lipsi, cu toate că Tănase traversează o perioadă foarte bună.

Dar nu vor lipsi, având în vedere, relațiile de joc, continuitatea, experiența la echipa națională. În dreapta, tot Man va continua, atacant Drăguș… Și în stânga, eu aș alege între Mitriță și Baiaram.

Nu știu la portar. Eu, dacă aș fi selecționer și mi s-ar fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat cu Horațiu Moldovan, mă cunoașteți, sunt apropiat de jucători, apăra tot Moldovan”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.

Lotul României pentru meciul cu Cipru

Portari:

  • 1. Ștefan Târnovanu
  • 12. Horațiu Moldovan
  • 16. Răzvan Sava

Fundași:

  • 2. Andrei Rațiu
  • 3. Mihai Popescu
  • 4. Alex Chipciu
  • 5. Virgil Ghiță
  • 11. Nicușor Bancu
  • 13. Vladimir Screciu
  • 15. Andrei Burcă

Mijlocași:

  • 6. Marius Marin
  • 8. Adrian Șut
  • 10. Nicolae Stanciu
  • 18. Răzvan Marin
  • 21. Darius Olaru
  • 23. Deian Sorescu

Atacanți:

  • 7. Denis Drăguș
  • 9. Ștefan Baiaram
  • 14. Alexandru Dobre
  • 17. David Miculescu
  • 19. Florin Tănase
  • 20. Dennis Man
  • 22. Alex Mitriță
10:26
Lotul României pentru meciul cu Cipru. Jucătorul la care a renunţat Mircea Lucescu
10:17
CFR Cluj a dat o nouă lovitură! Neluţu Varga a transferat portarul care a fost şi pe lista lui Gigi Becali
10:01
Jucătorul din Liga 1 care îşi poate califica naţionala în premieră la Mondial! A marcat un gol în ultimul meci
9:53
VideoSuperFAZE, Ep. 2: Gică Craioveanu, despre Mondialul ratat și Generația de Aur: “Singura echipă care putea bate Brazilia eram noi”
9:26
Adversare “de foc” pentru România la barajul pentru Mondial. Noile calcule ale specialiştilor după ultimele rezultate
8:54
Neluţu Varga s-a răzgândit în privinţa lui Leo Bolgado. Detalii din contractul noului jucător de la Rapid
