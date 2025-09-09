Marius Şumudică a ales primul 11 al României pentru meciul cu Cipru. Schimbările pe care le-ar face - Antena Sport

Marius Şumudică a ales primul 11 al României pentru meciul cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026. Partida de la Larnaca se va disputa azi, de la ora 21:45, şi va fi în format live text pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
Marius Şumudică s-a declarat convins că vor exista schimbări în echipa de start, faţă de meciul pierdut cu Canada, scor 0-3. Antrenorul i-ar titulariza pe Mihai Popescu, Adrian Şut şi pe Alexandru Mitriţă sau Ştefan Baiaram, în flancul stâng al atacului.
Marius Şumudică a ales primul 11 al României pentru meciul cu Cipru
Totodată, “Şumi” a precizat că i-ar oferi tot lui Horaţiu Moldovan postul de titular în poarta naţionalei, în ciuda gafei uriaşe comise la amicalul cu Canada.
“Sunt ferm convins că echipa națională va suferi modificări la meciul cu Cipru. Nu știu la portar, dar Rațiu va continua. Cred că vor juca Popescu și Burcă. Din punctul meu de vedere, Bancu în partea stângă. Eu aș juca cu Șut în zona centrală. Probabil că Răzvan Marin și Stanciu nu vor lipsi, cu toate că Tănase traversează o perioadă foarte bună.
Dar nu vor lipsi, având în vedere, relațiile de joc, continuitatea, experiența la echipa națională. În dreapta, tot Man va continua, atacant Drăguș… Și în stânga, eu aș alege între Mitriță și Baiaram.
Nu știu la portar. Eu, dacă aș fi selecționer și mi s-ar fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat cu Horațiu Moldovan, mă cunoașteți, sunt apropiat de jucători, apăra tot Moldovan”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.
Lotul României pentru meciul cu Cipru
Portari:
- 1. Ștefan Târnovanu
- 12. Horațiu Moldovan
- 16. Răzvan Sava
Fundași:
- 2. Andrei Rațiu
- 3. Mihai Popescu
- 4. Alex Chipciu
- 5. Virgil Ghiță
- 11. Nicușor Bancu
- 13. Vladimir Screciu
- 15. Andrei Burcă
Mijlocași:
- 6. Marius Marin
- 8. Adrian Șut
- 10. Nicolae Stanciu
- 18. Răzvan Marin
- 21. Darius Olaru
- 23. Deian Sorescu
Atacanți:
- 7. Denis Drăguș
- 9. Ștefan Baiaram
- 14. Alexandru Dobre
- 17. David Miculescu
- 19. Florin Tănase
- 20. Dennis Man
- 22. Alex Mitriță
- Adversare “de foc” pentru România la barajul pentru Mondial. Noile calcule ale specialiştilor după ultimele rezultate
- Cipru – România, 21:30, LIVE TEXT. Meci crucial pentru tricolori în preliminariile World Cup 2026
- Mircea Lucescu a anunţat ce se întâmplă cu jucătorii de la FCSB, înainte de Cipru – România: “Au un program al lor”
- “Interesele sunt mari” Mircea Lucescu, un nou discurs dur la adresa arbitrajului: “Sunt obligat să fac nişte comparaţii”
- “Mergem la Mondial?” Marius Marin nu a stat pe gânduri înainte de Cipru – România: “Trebuie”