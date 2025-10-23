Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Valorea lui Ianis Hagi, pusă la îndoială de Laszlo Boloni: "Adevărul e că are și ceva lipsuri" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Valorea lui Ianis Hagi, pusă la îndoială de Laszlo Boloni: “Adevărul e că are și ceva lipsuri”

Valorea lui Ianis Hagi, pusă la îndoială de Laszlo Boloni: “Adevărul e că are și ceva lipsuri”

Radu Constantin Publicat: 23 octombrie 2025, 8:36

Comentarii
Valorea lui Ianis Hagi, pusă la îndoială de Laszlo Boloni: Adevărul e că are și ceva lipsuri

Ianis Hagi, în timpul intonării imnului naționalei / Sport Pictures

Ianis Hagi a fost analizat la sânge de Laszlo Boloni. Dacă la echipa naţională, Mircea Lucescu este mulţumit de el şi chiar i-a dat banderola de căpitan, acest lucru nu este suficient pentru Laszlo Boloni. Fostul selecționer crede că fiul lui Gică Hagi are „anumite lispuri” și că trebuie să fie „foarte atent”, mai ales că a ajuns deja la maturitate sportivă, la vârsta lui, de 27 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Ianis Hagi trebuie să fie foarte atent. Din ce în ce mai atent! Trec anii! Are 27 de ani deja. El a dat de fotbalul mare, de când a plecat de la Farul. Și e păcat… Cât am văzut eu, are calități tehnice interesante, are viziune de joc.

Dar mai e ceva și nu vreau să mă expun eu pentru asta, poate să vorbească și Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) despre asta, dar adevărul e că Ianis are și ceva lipsuri. Lipsurile astea trebuie să le ascundă, cumva. Trebuie să compenseze prin calitățile pe care le are. Prin efort, prin ciocniri, prin sprinturi lungi, printr-un joc mai simplu și mai eficient”, a declarat Laszlo Boloni, conform sport.ro.

Mircea Lucescu: “Ianis are toate calităţile pentru a fi un lider de echipă”

După amicalul cu Moldova, Ianis Hagi a fost lăudat pe Mircea Lucescu. Selecţionerul a declarat că fiul “Regelui” poate prelua sarcinile lui Nicolae Stanciu la echipa naţională.

“Sunt mulţumit de Ianis, e un jucător care poate să preia rolul lui Stanciu, e mai tânăr şi are toate calităţile pentru a fi un lider de echipă, nu întâmplător i-am dat banderola”, a declarat Mircea Lucescu despre Ianis Hagi, pentru AntenaSport.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Doi tineri, găsiţi morţi în maşină, în Harghita: lângă ei era un asomator. Ipoteză: crimă urmată de suicid
Observator
Doi tineri, găsiţi morţi în maşină, în Harghita: lângă ei era un asomator. Ipoteză: crimă urmată de suicid
Suma uriașă plătită pentru o oră de antrenament cu David Popovici
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită pentru o oră de antrenament cu David Popovici
10:49
Anunţul făcut de FIFA înainte de World Cup 2026
10:48
Revenire importantă în tabăra FCSB. Meme Stoica a dat vestea bună, e deja la antrenamente!
10:39
Mihai Stoica a răbufnit în direct, după rezultatele de la FCSB: “E o prestaţie lamentabilă, o ruşine mondială”
10:23
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”
10:05
Prima mutare oficială anunţată de Universitatea Cluj de la plecarea lui Sabău. A semnat contractul!
9:34
FCSB – Bologna LIVE TEXT (19:45). Duel încins pentru campioană în Europa League. Echipele probabile
Vezi toate știrile
1 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 2 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 3 Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte 4 Ioan Varga a primit ofertă pentru clubul CFR Cluj! Decizia patronului a fost imediată: “Ne facem de râs” 5 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii 6 Antonio Conte a răbufnit după ce Dennis Man şi PSV au distrus-o pe Napoli, în Champions League
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!