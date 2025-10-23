Valorea lui Ianis Hagi, pusă la îndoială de Laszlo Boloni: "Adevărul e că are și ceva lipsuri" - Antena Sport

Ianis Hagi a fost analizat la sânge de Laszlo Boloni. Dacă la echipa naţională, Mircea Lucescu este mulţumit de el şi chiar i-a dat banderola de căpitan, acest lucru nu este suficient pentru Laszlo Boloni. Fostul selecționer crede că fiul lui Gică Hagi are „anumite lispuri” și că trebuie să fie „foarte atent”, mai ales că a ajuns deja la maturitate sportivă, la vârsta lui, de 27 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Ianis Hagi trebuie să fie foarte atent. Din ce în ce mai atent! Trec anii! Are 27 de ani deja. El a dat de fotbalul mare, de când a plecat de la Farul. Și e păcat… Cât am văzut eu, are calități tehnice interesante, are viziune de joc.

Dar mai e ceva și nu vreau să mă expun eu pentru asta, poate să vorbească și Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) despre asta, dar adevărul e că Ianis are și ceva lipsuri. Lipsurile astea trebuie să le ascundă, cumva. Trebuie să compenseze prin calitățile pe care le are. Prin efort, prin ciocniri, prin sprinturi lungi, printr-un joc mai simplu și mai eficient”, a declarat Laszlo Boloni, conform sport.ro.

Mircea Lucescu: “Ianis are toate calităţile pentru a fi un lider de echipă”

După amicalul cu Moldova, Ianis Hagi a fost lăudat pe Mircea Lucescu. Selecţionerul a declarat că fiul “Regelui” poate prelua sarcinile lui Nicolae Stanciu la echipa naţională.

“Sunt mulţumit de Ianis, e un jucător care poate să preia rolul lui Stanciu, e mai tânăr şi are toate calităţile pentru a fi un lider de echipă, nu întâmplător i-am dat banderola”, a declarat Mircea Lucescu despre Ianis Hagi, pentru AntenaSport.