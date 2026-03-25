Marius Șumudică e categoric: “N-avem nicio șansă cu Turcia!”

Marius Şumudică nu le dă vreo şansă “tricolorilor” cu Turcia. El a antrenat în Turcia şi crede că este o diferenţă clară de nivel. Şi prezenţa fanilor turci va pune o presiune în plus pe România, crede tehnicianul.

“N-avem nicio șansă, ce să spun? De fiecare dată spun și eu așa. Că de fiecare dată când spune Șumudică ceva se întâmplă invers. E clar că plecăm cu șansa a doua, fără nicio discuție.

Nu e vorba doar de ceea ce înseamnă Turcia la momentul de față și la nivelul unde joacă. Trebuie să fim realiști. Au ales un stadion cu acustică deosebită, cel al lui Beșiktaș. Și eu am jucat și de 5-6 ori acolo, ca antrenor al echipelor din Turcia. Va fi un vacarm!”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Dacă ar fi selecţioner al României, Şumudică spune că ar alege cartea defensivei şi ar încerca câteva atacuri în viteză prin Mihăilă.

“M-aș fi închis, aș fi dus meciul cât mai mult în 0-0, apoi să profit pe spațiile lăsate de ei, având un Mihăilă jucător de viteză. Asta aș fi făcut, având în vedere potențialul lor în benzile laterale. Este foarte greu, unu la unu, să facem față”, a mai spus Şumudică pentru sursa menţionată.