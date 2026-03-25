Marius Șumudică e categoric: “N-avem nicio șansă cu Turcia!”

Marius Şumudică nu le dă vreo şansă “tricolorilor” cu Turcia. El a antrenat în Turcia şi crede că este o diferenţă clară de nivel. Şi prezenţa fanilor turci va pune o presiune în plus pe România, crede tehnicianul.
“N-avem nicio șansă, ce să spun? De fiecare dată spun și eu așa. Că de fiecare dată când spune Șumudică ceva se întâmplă invers. E clar că plecăm cu șansa a doua, fără nicio discuție.
Nu e vorba doar de ceea ce înseamnă Turcia la momentul de față și la nivelul unde joacă. Trebuie să fim realiști. Au ales un stadion cu acustică deosebită, cel al lui Beșiktaș. Și eu am jucat și de 5-6 ori acolo, ca antrenor al echipelor din Turcia. Va fi un vacarm!”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.
Dacă ar fi selecţioner al României, Şumudică spune că ar alege cartea defensivei şi ar încerca câteva atacuri în viteză prin Mihăilă.
“M-aș fi închis, aș fi dus meciul cât mai mult în 0-0, apoi să profit pe spațiile lăsate de ei, având un Mihăilă jucător de viteză. Asta aș fi făcut, având în vedere potențialul lor în benzile laterale. Este foarte greu, unu la unu, să facem față”, a mai spus Şumudică pentru sursa menţionată.
Meciul cu Turcia reprezintă ultima şansă a tricolorilor lui Mircea Lucescu de a ajunge la World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena. Dacă va trece de echipa lui Vincenzo Montella, România va disputa finala barajului cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, pe 31 martie, de la ora 21:45, live pe Antena 1.
- Mirel Rădoi crede că Mircea Lucescu ştie cum să bată Turcia: “Sunt sigur”
- Mihai Stoica îşi pune speranţele cu Turcia în “tricolorul” despre care spunea că “face figuraţie”
- Edi Iordănescu nu vrea “experimente” cu Turcia. Cu cine ar juca el în echipa de start!
- Turcii i-au pupat mâna lui Mircea Lucescu. Primit regeşte la conferinţa de presă
- Kazahstan U19 – România U19 2-0. Pas greșit făcut de tricolori în drumul spre EURO 2026