“Meciul vieţii lui”. Fostul portar al naţionalei, categoric după ce a aflat cine va fi titularizat în locul lui Ionuţ Radu

Fostul portar al naţionalei, Dumitru Stângaciu, a reacţionat după accidentarea lui Ionuţ Radu. Mircea Lucescu ar urma să mizeze pe Marian Aioani, portarul de la Rapid, pentru confruntarea “de foc” cu Turcia.
Semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026 se va disputa joi, de la ora 19:00, la Istanbul. Meciul va fi în format live text, pe as.ro.
Ionuţ Radu s-a accidentat în meciul dintre Celta Vigo şi Alaves, încheiat cu scorul de 3-4. Portarul a fost înlocuit în lot de Laurenţiu Popescu, însă în primul 11 ar urma să apară Marian Aioani.
Dumitru Stângaciu consideră că pentru portarul de la Rapid, duelul cu Turcia va fi “meciul vieţii lui”. Fostul portar consideră că debutul la naţională este mereu dificil pentru un jucător şi a subliniat că atmosfera de la Istanbul va fi una incendiară.
“În primul rând, e păcat de Ștefan Târnovanu. Dar situația de la club nu-i dă dreptul să fie la națională. Nu va fi ușor pentru Aioani. Acesta poate fi meciul vieții lui. E greu să debutezi. Cel mai rău e că se va juca într-o atmosferă infernală. Eu știu cum e acolo. Dacă nu ești puternic… Dar sper să fie bine. Poate totul va ieși bine, să vedem.
Eu am mai spus: un portar e bun când are o defensivă bună. Degeaba apără portarul în 7-8 rânduri, dacă scapă 3-4 adversari singuri cu el și marchează. Trebuie ca toată echipa să fie puternică, toți să joace la cel mai înalt nivel.
Aioani trebuie să facă ce știe, ce a învățat. Trebuie să joace calm și cât mai simplu. Dacă te complici, poate să nu iasă bine. Eu îi doresc cât mai mult succes. Fie ce-o fi, mergem înainte”, a declarat Dumitru Stângaciu, fost portar al naţionalei la World Cup 1998, conform gsp.ro.
