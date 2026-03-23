“Meciul vieţii lui”. Fostul portar al naţionalei, categoric după ce a aflat cine va fi titularizat în locul lui Ionuţ Radu

Viviana Moraru Publicat: 23 martie 2026, 12:31

Fostul portar al naţionalei, Dumitru Stângaciu, a reacţionat după accidentarea lui Ionuţ Radu. Mircea Lucescu ar urma să mizeze pe Marian Aioani, portarul de la Rapid, pentru confruntarea “de foc” cu Turcia.

Semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026 se va disputa joi, de la ora 19:00, la Istanbul. Meciul va fi în format live text, pe as.ro.

Ionuţ Radu s-a accidentat în meciul dintre Celta Vigo şi Alaves, încheiat cu scorul de 3-4. Portarul a fost înlocuit în lot de Laurenţiu Popescu, însă în primul 11 ar urma să apară Marian Aioani.

Dumitru Stângaciu consideră că pentru portarul de la Rapid, duelul cu Turcia va fi “meciul vieţii lui”. Fostul portar consideră că debutul la naţională este mereu dificil pentru un jucător şi a subliniat că atmosfera de la Istanbul va fi una incendiară.

“În primul rând, e păcat de Ștefan Târnovanu. Dar situația de la club nu-i dă dreptul să fie la națională. Nu va fi ușor pentru Aioani. Acesta poate fi meciul vieții lui. E greu să debutezi. Cel mai rău e că se va juca într-o atmosferă infernală. Eu știu cum e acolo. Dacă nu ești puternic… Dar sper să fie bine. Poate totul va ieși bine, să vedem.

Eu am mai spus: un portar e bun când are o defensivă bună. Degeaba apără portarul în 7-8 rânduri, dacă scapă 3-4 adversari singuri cu el și marchează. Trebuie ca toată echipa să fie puternică, toți să joace la cel mai înalt nivel.

Aioani trebuie să facă ce știe, ce a învățat. Trebuie să joace calm și cât mai simplu. Dacă te complici, poate să nu iasă bine. Eu îi doresc cât mai mult succes. Fie ce-o fi, mergem înainte”, a declarat Dumitru Stângaciu, fost portar al naţionalei la World Cup 1998, conform gsp.ro.

Profesor din Capitală, acuzat că l-a bătut pe fiul Marei Bănică. A fost emis ordin de protecție. Cum se apărăProfesor din Capitală, acuzat că l-a bătut pe fiul Marei Bănică. A fost emis ordin de protecție. Cum se apără
Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Citește și:
Guvernul declară situaţie de criză pe piaţa carburanţilor. Măsurile de protecție, valabile şase luni
Observator
Guvernul declară situaţie de criză pe piaţa carburanţilor. Măsurile de protecție, valabile şase luni
În plin război cu SUA, un fotbalist european a ales să reprezinte Iranul. Cine e îndrăznețul care vrea să meargă cu perșii la Campionatul Mondial
Fanatik.ro
În plin război cu SUA, un fotbalist european a ales să reprezinte Iranul. Cine e îndrăznețul care vrea să meargă cu perșii la Campionatul Mondial
14:26

Cel mai violent meci din istoria Cupei Mondiale, cu pumni în figură și poliție pe gazon: „Stupid, revoltător, rușinos!”
14:19

Primul răspuns primit de Dinamo din partea CCA, în privinţa lui Istvan Kovacs: “Nu au considerat un caz excepţional”
14:19

“Fără să exagerez!” Dorinel Munteanu ştie pe cine ar fi trebuit Mircea Lucescu să convoace pentru barajul Turcia – România
14:01

Pierdere importantă la FCSB. Pe ce jucător nu se va putea baza Mirel Rădoi
13:58

VideoPortland Trail Blazers – Denver Nuggets 112-128. Nikola Jokic şi-a trecut în cont al 28-lea triple double
13:51

EXCLUSIV„De ce să faci asta? Le-ar fi prins bine să nu fim în play-off!” Oprița nu iartă conducerea și anunță obiectivul Stelei
Vezi toate știrile
1 UPDATEIonuț Radu ratează sigur meciul Turcia – România. Primul verdict al medicilor 2 Mircea Lucescu i-a găsit înlocuitor lui Ionuț Radu, accidentat! Anunțul de ultimă oră venit de la FRF 3 Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul 4 Decizia luată de Dinamo în privinţa lui Adrian Mazilu. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Problema lui” 5 Nebunie la derby-ul nordului Angliei. Meciul a fost oprit pentru rasism 6 Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!”
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”