Mesajul lui Gică Hagi pentru “tricolori” înainte de Turcia: “Curaj!”

Unul dintre fanii naţionalei României cu Turcia este chiar Gică Hagi. “Regele” a plecat la Istanbul pentru semifinala barajului de calificare la World Cup 202. Gică Hagi, Gică Popescu, Florin Răducioiu, Tibor Selymes şi Adi Ilie se numără printre jucătorii din Generaţia de Aur care au mers să susţină naţionala lui Mircea Lucescu la Istanbul.
Despre Gică Hagi s-a spus că el urmează să fie viitorul selecţioner al României, după ce Mircea Lucescu se va retrage de la naţională. Întrebat ce mesaj are pentru jucătorii României înainte de meciul cu Turcia, Hagi a spus că le cere să aibă “curaj” şi să fie “inteligenţi în joc”.
“Mentalitate! Fiecare să gândească faptul că mintea, prima oară, joacă. Trebuie să o aibă acolo, să fie conectați. Să fie inteligenți în joc. Și puternici. Trebuie să ai personalitate, să îți asumi, să iei decizii așa cum trebuie. Cu curaj mult! Curaj! Eu asta le-aș spune…”, a declarat Gică Hagi pentru Pro Sport.
Dacă va trece de Turcia, România va juca pe 31 martie împotriva câştigătoarei dintre Slovacia şi Kosovo. World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena.
